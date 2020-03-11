مؤتمر حمادة صدقي: الـVAR ساعد الأهلي اليوم.. وفي مرة أخرى سيقف معنا

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 21:54

كتب : حسام نور الدين

طرد رامي ربيعة أمام سموحة

عبر حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن رضاه عقب تعادل فريقه أمام الأهلي بهدف لمثله في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل سموحة مع الأهلي بهدف لكل فريق ضمن الجولة الـ18 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وأوضح في المؤتمر الصحفي عب نهاية المباراة: "التعادل نتيجة عادلة وسعيد جدا باللاعبين وما قدموه في اللقاء".

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وأضاف "الفريق افتقد في المباراة الكثير من اللاعبين المؤثرين، لكننا نملك البديل الجيد ونجحوا في تقديم مستوى مميز".

وتابع "الأهلي يقدم موسم رائع محليا وإفريقيا ولكن التوفيق حالف لاعبينا في المباراة، وقدموا أداء مميز أمام الفريق الأحمر".

وأشار "استخدام تقنية الحكم المساعد "VAR أمر مميز، فاليوم تسبب في تعادل فريقي أمام الأهلي، ومن الممكن أن ينصفني في مباراة أخرى".

وأتم تصريحاته "المباريات الودية ساهمت في تجهيز اللاعبين خاصة أن الجهاز الفني السابق بقيادة حسام حسن كان يقود الفريق بطريقة معينة، ولكي أغير هذه الطريقة لا بد من خوض مباريات ودية وهو ما فعلنها خلال توقف الدوري".

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