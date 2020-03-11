الدوري الألماني يشهد أول مباراة دون جماهير في تاريخه

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 21:46

كتب : FilGoal

إيمبولو - مونشنجلادبخ - كولن

شهد الدوري الألماني حدثا تاريخيا، بإقامة مباراة بوروسيا مونشنجلادبخ، وكولن، دون جمهور، لأول مرة في تاريخ المسابقة.

مونشنجلادبخ انتصر على ضيفه كولن بهدفين دون رد على ملعب بوروسيا بارك، في الجولة 21 من الدوري الألماني.

بريل إيمبولو تقدّم لـ مونشنجلادبخ في الدقيقة 32، قبل أن يضيف خورخي ميري هدفا ثانيا لأصحاب الأرض بالخطأ في مرمى فريقه.

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وسجّل مارك أوت هدف كولن الوحيد في الدقيقة 80، دون أن يغيّر من حال فريقه الذي خسر المواجهة.

ليرفع مونشنجلادبخ رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع، ويتجمّد رصيد كولن عند 32 نقطة في المركز العاشر.

المباراة تاريخية، لأنها الأولى على الإطلاق التي تقام دون حضور جماهيري في تاريخ الدوري الألماني (بوندزليجا).

المسابقة التي انطلقت موسم 1063\1964، لم تعرف مطلقا أي مباراة دون جماهير، حتى حضر فيروس كورونا وتسبب في إجراءات غير اعتيادية.

وكان نادي هانوفر قد أعلن صباح اليوم الأربعاء، إصابة لاعبه تيمو هوبرس بفيروس كورونا.

وشهدت ألمانيا إصابة 1296 بفيروس كورونا، وتوفي شخصين.

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