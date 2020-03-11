طنطا ملك التعادلات يتقاسم النقاط مع دجلة في الظهور الأول لـ بابافاسيليو

تعادل طنطا أمام ضيفه وادي دجلة دون أهداف، ضمن منافسات الجولة 18 للدوري المصري.

ليرفع طنطا رصيده إلى 16 نقطة في المركز 15، ويرفع وادي دجلة رصيده إلى 15 نقطة في المركز 16.

ليتعادل طنطا في مباراته رقم 10 له في الدوري المصري هذا الموسم، كأكثر فريق تحقيقا للتعادلات بالمسابقة.

المباراة هي الأولى لليوناني نيكوديموس بابافاسيليو كمدرب لـ وادي دجلة، بعد توليه المسؤولية يوم 21 فبراير الماضي خلفا لمواطنه تاكيس جونياس.

فريق دجلة عجز عن تحقيق الفوز الأول في تاريخه بالدوري المصري خلال مواجهاته مع طنطا، إذ يعد هذا التعادل هو الثالث بينهما، في مقابل 3 انتصارات لـ طنطا، خلال 6 مواجهات تاريخية.

الانتصارات واصلت غيابها عن الفريقين، فوصل وادي دجلة إلى 5 مباريات متتالية دون فوز في الدوري المصري.

أما طنطا، فلم يحقق سوى فوز واحد في آخر 16 جولة بالدوري المصري، وحقق انتصارين فقط إجمالا منذ انطلاق الموسم.

وكانت المباراة قد تم تعديل موعدها من الثانية والنصف مساءً إلى السابعة والنصف مساءً، بتوصية من اللجنة المشرفة على تقنية الفيديو VAR.

ويأتي ذلك نظرا لأماكن الكاميرات المحددة باستاد طنطا والتي تعترضها أشعة الشمس نهارا مما يعيق أعمالها وحتى يتسنى للجنة كذلك الحصول على اعتماد للاستاد.

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