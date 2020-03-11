تشكيل ليلة الأبطال - كافاني في هجوم سان جيرمان وهالاند يقود دورتموند

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 21:02

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان - بوروسيا دورتموند

يدخل باريس سان جيرمان وبورسيا دورتموند بتشكيل هجومي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

المباراة تقام على أرضية ملعب حديقة الأمراء دون حضور جماهيري بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويبدأ الأوروجوياني المخضرم إيدنسون كافاني في هجوم باريس في ظل جلوس الفرنسي الشاب كيليان مبابي بعد تعافيه من نزله برد.

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ويغيب الإيطالي ماركو فيراتي بسبب تراكم البطاقات عن الفريق الباريسي.

فيما يعتمد لوسيان فافر على ثلاثي هجومي للضغط على دفاع توماس توخيل يقوده هالاند الذي سجل 10 أهداف في دوري الأبطال حتى الآن.

مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق الألماني بنتيجة 2-1 على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وجاء تشكيل الفريق الباريسي كالآتي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: خوان برنات - بيرسلان كيمبيمبي - ماركينيوس - ثيلو كيرير

الوسط: ليوناردو باريديس - بابلو سارابيا - إدريسا جايا

الهجوم: نيمار - إيدنسون كافاني - أنخيل دي ماريا

البدلاء: عبده ديالو - يوليان دراكسلر - ماورو إيكاردي - ليفين كوزاوا - كيليان مبابي - سيرجيو ريكو - تانجي كواسيه

فيما جاء بوروسيا دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى: رومان بوركي

الدفاع: - زاجادو - ماتس هوملز - لوكاس بيتشيك

الوسط: رافائيل جيريرو - إيمري تشان - أكسيل فيتسيل - أشرف حكيمي

الهجوم: - ثورجان هازارد - إرلينج هالاند - جادون سانشو

البدلاء: مانويل أكانجي - يوليان براندت - محمود داهود - ماريو جوتزه - مارسيل شميلزر - جيوفاني رينا - مروين هيتز.

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باريس سان جيرمان بوروسيا دورتموند في أوروبا ليلة الأبطال
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