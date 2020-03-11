تشكيل ليلة الأبطال – كوستا وفيليكس يهاجمان ليفربول

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 20:53

كتب : FilGoal

تريبيير - كوستا

دفع دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد، بالمخضرم دييجو كوستا في خط هجوم فريقه أمام ليفربول.

أتليتكو مدريد الإسباني يحل ضيفا على ليفربول الإنجليزي في ملعب أنفيلد، بإياب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا، للحفاظ على أسبقيته ذهابا بهدفٍ دون رد.

طالع تشكيل ليفربول من هـــــــنـــــــــــــا

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ويبدأ كوستا أساسيا على حساب ألفارو موراتا الذي يتواجد على مقاعد البدلاء.

كما يظهر البرتغالي جواو فيليكس، والأرجنتيني آنخل مارتين كورّيا.

تشكيل أتليتكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: كييران تريبير – ستيفن سافيتش – فيليبي – رينان لودي

الوسط: آنخل مارتين كورّيا – توماس بارتي – كوكي – ساؤول نيجيز

الهجوم: دييجو كوستا – جواو فيليكس

دكة البدلاء: أنطونيو أدان – خوسيه ماريا خيمينيز – سيمي فرساليكو – توماس ليمار – ماركوس يورينتي – يانيك كاراسكو – ألفارو موراتا

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