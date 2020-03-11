تشكيل ليلة الأبطال – عودة هندرسون لـ ليفربول.. وصلاح أساسي أمام أتليتكو مدريد

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه المستدعى للقاء أتليتكو مدريد في ملعب أنفيلد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان أتليتكو مدريد فاز في لقاء الذهاب في إسبانيا بهدف دون رد.

وشهد التشكيل عودة جوردان هندرسون للفريق بعدما غاب عن المباريات الأخيرة للإصابة.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أدريان

في الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- جو جوميز- فيرجيل فان دايك- أندرو روبرتسون

في الوسط: جوردان هندرسون- جورجينيو فينالدوم- أليكس تشامبرلين

في الهجوم: محمد صلاح- روبرترو فيرمينو- ساديو ماني

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