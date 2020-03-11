تشكيل ليلة الأبطال – عودة هندرسون لـ ليفربول.. وصلاح أساسي أمام أتليتكو مدريد
الأربعاء، 11 مارس 2020 - 20:47
كتب : FilGoal
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه المستدعى للقاء أتليتكو مدريد في ملعب أنفيلد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وكان أتليتكو مدريد فاز في لقاء الذهاب في إسبانيا بهدف دون رد.
وشهد التشكيل عودة جوردان هندرسون للفريق بعدما غاب عن المباريات الأخيرة للإصابة.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:
في حراسة المرمى: أدريان
في الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- جو جوميز- فيرجيل فان دايك- أندرو روبرتسون
في الوسط: جوردان هندرسون- جورجينيو فينالدوم- أليكس تشامبرلين
في الهجوم: محمد صلاح- روبرترو فيرمينو- ساديو ماني
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