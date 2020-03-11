تشكيل ليلة الأبطال – عودة هندرسون لـ ليفربول.. وصلاح أساسي أمام أتليتكو مدريد

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 20:47

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل ويحتفل بهدف ليفربول في بورنموث

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن تشكيل فريقه المستدعى للقاء أتليتكو مدريد في ملعب أنفيلد في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان أتليتكو مدريد فاز في لقاء الذهاب في إسبانيا بهدف دون رد.

وشهد التشكيل عودة جوردان هندرسون للفريق بعدما غاب عن المباريات الأخيرة للإصابة.

أخبار متعلقة
خيتافي: هناك إمكانية لمواجهة إنتر في مباراة واحدة بملعب محايد NBA - مباراة واريورز ضد بروكلين نيتس بدون جماهير خوفا من كورونا رسميا - تأجيل مباراتين في الدوري الأوروبي بسبب مشاكل السفر بين إسبانيا وإيطاليا

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أدريان

في الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- جو جوميز- فيرجيل فان دايك- أندرو روبرتسون

في الوسط: جوردان هندرسون- جورجينيو فينالدوم- أليكس تشامبرلين

في الهجوم: محمد صلاح- روبرترو فيرمينو- ساديو ماني

اقرأ أيضا:

من منظمة الصحة العالمية.. كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا

تأجيل نهائي كأس ملك إسبانيا بسبب فيروس كورونا

تفكير في تأجيل تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية

تأجيل مباراتين في الدوري الأوروبي بسبب كورونا

ميدو يوجه نصيحة لصلاح

ليفربول ليلة الأبطال أتليتكو مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
رقم جوزيه لن يُكسر اليوم.. إثارة الـVAR في +90 تكتب تعادل الأهلي الأول في الدوري أمام سموحة 4 دقيقة | الدوري المصري
مباشر ليلة الأبطال - ليفربول ضد أتليتكو مدريد 6 دقيقة | أوروبا
مباشر ليلة الأبطال - بوروسيا دورتموند ضيفا على باريس سان جيرمان 6 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
طنطا ملك التعادلات يتقاسم النقاط مع دجلة في الظهور الأول لـ بابافاسيليو 9 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ليلة الأبطال - كافاني في هجوم سان جيرمان وهالاند يقود دورتموند 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل ليلة الأبطال – كوستا وفيليكس يهاجمان ليفربول 48 دقيقة | أوروبا
تشكيل ليلة الأبطال – عودة هندرسون لـ ليفربول.. وصلاح أساسي أمام أتليتكو مدريد 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خيتافي: هناك إمكانية لمواجهة إنتر في مباراة واحدة بملعب محايد 59 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 محامي رونالدينيو: إنه أحمق.. لا يدرك الجريمة التي ارتكبها 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث
قد ينال إعجابك