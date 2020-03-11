خيتافي: هناك إمكانية لمواجهة إنتر في مباراة واحدة بملعب محايد

كشف كليمنتي فيافيردي المدير العام لنادي خيتافي، عن إمكانية مواجهة إنتر ميلان في مباراة من جولة واحدة على ملعب محايد.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن عن تأجيل مباراة إنتر ميلان الإيطالي، وخيتافي الإسباني، في ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي التي كان مقررا إقامتها غدا الخميس، بسبب تفشي وباء كورونا.

وصرّح فافيردي بعد القرار: "تلقينا إخطارا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأن المواجهة أمام إنتر ميلان غدا لن تُلعب".

وأضاف: "نشكر الاتحاد الأوروبي لدعمه خلال الوضع الطارئ الحالي، وسنتقبل قراره بشأن الكيفية التي ستُلعَب بها المباراة. لا نعرف ماذا سيكون القرار بعد، لكننا نثق أنه سيكون أفضل خيار لكل المعنيين".

وكشف: "هناك إمكانية للعب المباراة من دور واحد في ملعب محايد بدلا من اللعب بذهاب وإياب. في أي حالة، سنتقبل قرار الاتحاد الأوروبي".

كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن تأجيل مباراة إشبيلية وروما ضمن نفس الدور من نفس المسابقة.

التأجيل حدث بسبب القيود التي فُرضَت على التنقلات بين إيطاليا وإسبانيا بعد تفشي فيروس كورونا.

ووصلت الحالات المصابة في إيطاليا اليوم الخميس إلى 10149 حالة، توفي منهم 631 شخصا.

فيما شهدت إسبانيا إصابة 1639 شخصا، توفي منهم 36 حالة.

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