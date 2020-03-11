NBA - مباراة واريورز ضد بروكلين نيتس بدون جماهير خوفا من كورونا

أعلن فريق جولدن ستيت ورايورز إقامة مباراته ضد بروكلين نيتس المقرر لها فجر الجمعة دون حضور جماهير.

وخوفا من انتشار فيروس كورونا في مقاطعة سان فرانسيسكو داخل ولاية كاليفورنيا قرر فريق جولدن ستيت خوض المباراة ضد بروكلين نيتس في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية للمحترفين دون حضور جماهير.

وقرر أيضا فريق جولدن ستيت واريورز إلغاء أي أحداث تقام في صالته (تشايز سينتر) حتى يوم 21 مارس الجاري.

وحتى الآن يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 1000 حالة إصابة بفيروس كورونا. و28 حالة وفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت منذ قليل اعتبار فيروس كورونا وباء عالمي.

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