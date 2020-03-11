اسكواش - تأهل 5 مصريات إلى ربع نهائي بلاك بول بعد انسحاب لاعبتين للإصابة

اختتمت منافسات ثمن نهائي بطولة بلاك بول لسيدات الاسكواش بتأهل خمس لاعبات مصريات إلى ربع النهائي بعد انسحاب نوران جوهر ويثرب عادل للإصابة.

ونجحت نور الطيب في إقصاء زميلتها روان العربي بثلاثة أشواط دون رد.

أما نور الشربيني فنجحت بنفس النتيجة في التأهل لربع النهائي بعد الفوز على نادين شاهين.

وفي أقوى مباريات ثمن النهائي تغلبت هانيا الحمامي على الفرنسية كاميل سيرم بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في لقاء ماراثوني وصل إلى 73 دقيقة.

بينما تأهلت رنيم الوليلي إلى ربع النهائي قبل انطلاق مباراتها مع يثرب عادل بعد انسحاب الأخيرة بسبب الإصابة.

والحال نفسه انسحبت نوران جوهر المصنفة الثانية عالميا بسبب إصابة في القدم لتصل ندى عباس إلى ربع النهائي.

وتقام مباريات ربع النهائي غدا الخميس كالآتي:

هانيا الحمامي × الأمريكية أماندا صبحي (الساعة 5 مساء)

نور الشربيني × الفرنسية كولين أومارد (الساعة 6 مساء)

ندى عباس × الإنجليزية سارة جان بيري (الساعة 7 مساء)

رنيم الوليلي × نور الطيب (الساعة 8 مساء)

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