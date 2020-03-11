غياب عمر كمال لاعب المصري عن مواجهة الزمالك

يغيب عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الزمالك بعدما أصيب بشد في العضلة الضامة.

عمر كمال النادي : المصري المصري

ومن المحتمل أن يغيب لاعب الفريق البورسعيدي عن الملاعب من 12 إلى 14 يوما.

ويتوجه المصري إلى ملعب برج العرب مساء اليوم الأربعاء للدخول في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للقاء الزمالك الأحد المقبل.

وكان من المفترض أن يلاقي الزمالك نظيره حرس الحدود غدا الخميس لكن تم تأجيل المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويحتل المصري المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة إثر خوضه لـ16 مباراة.

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