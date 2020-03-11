خبر في الجول – تعرف على إصابة أوناجم.. وموعد عودته المُحتمل

غاب محمد أوناجم عن قائمة الزمالك للقاء الاتحاد السكندري الذي كان من المفترض إقامته غدا الخميس فما هو سبب إصابته ومتى يعود؟

محمد أوناجم النادي : الزمالك الزمالك

حسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب المغربي يعاني من كدمة خفيفة في الرباط الداخلي للركبة حسبما أثبتت الفحوصات التي خضع لها ذلك.

ويحتاج أوناجم للراحة السلبية لـ10 أيام ومن ثم بعدها يبدأ التأهيل استعدادا للمشاركة في المران والمباريات.

لذا لن يكون بمقدور أوناجم المشاركة في لقاء المصري يوم الأحد المقبل، وتظل فرصة لحاقه بلقاء مصر المقاصة الخميس بعد المقبل ضئيلة.

ويظل لقاء نادي مصر هو الأقرب لأوناجم ليعود للمشاركة في المباريات من خلاله.

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