كرة سلة - الاتحاد يقصي الزمالك حامل اللقب ويتأهل لنهائي الدوري

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 19:30

كتب : محمد سمير

الاتحاد - الزمالك - كرة سلة

تأهل الاتحاد السكندري إلى نهائي دوري سوبر السلة بعدما أقصى الزمالك حامل اللقب وحقق فوزه الثالث على التوالي.

وتغلب الاتحاد في المباراة الثالثة على الزمالك بنتيجة 109-97 ليتأهل بالفوز بثلاث مباريات دون مقابل.

وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من مواجهة الأهلي والجزيرة في نهائي دوري السوبر.

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ويتقدم الأهلي على الجزيرة بنتيجة 2-1 في المباريات وتقام المباراة الرابعة مساء الإثنين على استاد القاهرة.

وفي حالة فوز الجزيرة بالمباراة الرابعة تقام مباراة فاصلة بين الفريقين على أرض محايدة وفقا لقرار الاتحاد المصري.

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد أصدر قراره بتأجيل كافة مباريات يوم غد الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.

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