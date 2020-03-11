الزمالك يُغلق أبوابه أمام الأعضاء الخميس والجمعة

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 19:17

كتب : إبراهيم رمضان

لوجو الزمالك

قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور غلق مقر النادي يومي الخميس والجمعة المقبلين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن اليوم الأربعاء في بيان رسمي تعليق الدراسة في المدارس والجامعات مع حصول الشركات العامة والخاصة على إجازة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتسببت حالة الطقس السيئة المتوقعة في تأجيل كافة مباريات يوم الخميس في الدوري المصري.

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وكان من بين ضمن تلك المباريات لقاء الزمالك أمام الاتحاد السكندري في ملعب الإسكندرية في الجولة 18 من المسابقة.

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