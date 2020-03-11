قائمة الإسماعيلي - غياب باهر وفخر الدين وعودة عبد الرحمن مجدي أمام الرجاء

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 19:14

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

ضم الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لـ الإسماعيلي 21 لاعبا لقائمة الفريق التي تستعد للقاء الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية.

ويغيب عن القائمة كل من باهر المحمدي قائد الفريق والتونسي فخر الدين بن يوسف بعدما تعرضا للإصابة في مباراة الجونة في الجولة الـ 18 من الدوري.

فيما عاد كل من عبد الرحمن مجدي وعماد حمدي لقائمة الدراويش بعدما خرجا من قائمة مواجهة الجونة.

أخبار متعلقة
عواد: الكرة الجميلة في الإسماعيلي انتهت بنهاية جيل عبد الله السعيد عواد: كنت ألعب في الوحدة السعودي ويحملوني مسؤولية خسارة الإسماعيلي الإسماعيلي: المحمدي وفخر الدين بن يوسف خارج لقاء الرجاء مدرب الإسماعيلي: مستوانا سيئ للغاية.. لا أعرف هذا الفريق

وجاءت قائمة الدراويش كالآتي:

حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي - محمود عبد المنصف

الدفاع: إبراهيم أبو اليزيد - محمد هاشم - محمد مجدى الجمل – أسامة إبراهيم – محمود البدرى

الوسط: عماد حمدى - محمود دونجا - محمد بيومى – محمد مخلوف – أحمد مدبولى – همام طارق – بيكيتى سيلفا - محمد صادق - مدحت فقوسه

الهجوم: بنسون شيلونجو - محمد الشامى - عبد الرحمن مجدى - باتريك كادو

وكان الإسماعيلي قد فاز بهدف دون مقابل في لقاء الذهاب ويستعد لخوض الإياب في 15 مارس الجاري.

اقرأ أيضا:

من منظمة الصحة العالمية.. كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا

تأجيل نهائي كأس ملك إسبانيا بسبب فيروس كورونا

تفكير في تأجيل تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية

تأجيل مباراتين في الدوري الأوروبي بسبب كورونا

ميدو يوجه نصيحة لصلاح

البطولة العربية الإسماعيلي الرجاء باهر المحمدي
نرشح لكم
أخر الأخبار
فرج عامر لـ في الجول: اللقطة الأخيرة؟ سلمت أمري لله.. الأهلي لعب بوحشية أمامنا 11 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر فايلر: الرقم القياسي لم يؤثر علينا فهو لن يحقق أهدافنا.. ولا يوجد فريق يفوز دائما 14 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر حمادة صدقي: الـVAR ساعد الأهلي اليوم.. وفي مرة أخرى سيقف معنا 26 دقيقة | الدوري المصري
الدوري الألماني يشهد أول مباراة دون جماهير في تاريخه 34 دقيقة | أوروبا
رقم جوزيه لن يُكسر هذا الموسم.. إثارة VAR والـ+90 يكتبان تعادل الأهلي الأول في الدوري أمام سموحة 44 دقيقة | الدوري المصري
مباشر ليلة الأبطال - ليفربول (0) (0) أتليتكو مدريد.. أوبلاك يتألق 46 دقيقة | أوروبا
مباشر ليلة الأبطال - باريس سان جيرمان (0)-(0) بوروسيا دورتموند.. إنذار هالاند 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
طنطا ملك التعادلات يتقاسم النقاط مع دجلة في الظهور الأول لـ بابافاسيليو 49 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 محامي رونالدينيو: إنه أحمق.. لا يدرك الجريمة التي ارتكبها 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث
قد ينال إعجابك