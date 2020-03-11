قائمة الإسماعيلي - غياب باهر وفخر الدين وعودة عبد الرحمن مجدي أمام الرجاء

ضم الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لـ الإسماعيلي 21 لاعبا لقائمة الفريق التي تستعد للقاء الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية.

ويغيب عن القائمة كل من باهر المحمدي قائد الفريق والتونسي فخر الدين بن يوسف بعدما تعرضا للإصابة في مباراة الجونة في الجولة الـ 18 من الدوري.

فيما عاد كل من عبد الرحمن مجدي وعماد حمدي لقائمة الدراويش بعدما خرجا من قائمة مواجهة الجونة.

وجاءت قائمة الدراويش كالآتي:

حراسة المرمى: محمد مجدي – محمد فوزي - محمود عبد المنصف

الدفاع: إبراهيم أبو اليزيد - محمد هاشم - محمد مجدى الجمل – أسامة إبراهيم – محمود البدرى

الوسط: عماد حمدى - محمود دونجا - محمد بيومى – محمد مخلوف – أحمد مدبولى – همام طارق – بيكيتى سيلفا - محمد صادق - مدحت فقوسه

الهجوم: بنسون شيلونجو - محمد الشامى - عبد الرحمن مجدى - باتريك كادو

وكان الإسماعيلي قد فاز بهدف دون مقابل في لقاء الذهاب ويستعد لخوض الإياب في 15 مارس الجاري.

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