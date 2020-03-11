أخطر خطير (5) – عن نصيحة المعلم في لقاء البرازيل.. وموقف مُحرج قبل مواجهة إيطاليا

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 19:08

كتب : آلاء عُمر

أخطر خطير (5)

حلقة خامسة من سلسلة "أخطر خطير" مع أحمد عيد عبد الملك نجم حرس الحدود، والزمالك، ومنتخب مصر السابق.

ويحكي أحمد عيد عما قاله له حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر قبل لقاء البرازيل في كأس القارات 2009 وموقف مُحرج له تعرض له مع المعلم قبل مواجهة إيطاليا.

وقال عيد لـFilGoal.com: "أثناء لقاء البرازيل وقبل الدفع بي قال لي حسن شحاتة العب كأنك في مباراة خماسية لا تخف وثق في نفسك".

أخبار متعلقة
أخطر خطير (3) - عن الموافقة على اللعب للأهلي.. وشعوره وقت خماسية الحرس أخطر خطير (2) – أحمد عيد يحكي عن سنوات التفاوض دون عودة للزمالك.. وموقف لا ينساه مع فيريرا أخطر خطير (1) - أحمد عيد يحكي قصة بدايته لكرة القدم في سن كبير وعلاقته بـ الأهلي أخطر خطير (4) – أحمد عيد: انضممت للمنتخب بالصدفة.. وهذه أفضل مبارياتي معه

وواصل "المعلم قال لي العب مثلما تفعل دائما ولا تشعر بالخوف أبدا".

وأضاف "ساهمت في تسجيل الهدف الثاني لنا بتمرير الكرة بالكعب لمحمد أبو تريكة الذي أرسلها لسيد معوض ثم تسديدة محمد شوقي جاءت بالهدف الثاني لنا".

موقف مُحرج

وانتقل أحمد عيد للكشف عن موقف مُحرج جمعه بحسن شحاتة قبل لقاء إيطاليا.

وقال: "في لقاء البرازيل كان يشاهدني أحد المسؤولين في نادي ميدلزبره الإنجليزي بناء على ترشيح من محمد شوقي".

وأكمل "جلس معي ذلك المسؤول في الفندق ووجدت حسن شحاتة يقتحم الاجتماع فجاة".

وأتم ضاحكا "المعلم قال لي سنخسر لقاء إيطاليا بسبب ما يحدث، ولكن لحسن حظي إنني شاركت ولعبت جيدا وانتصرنا".

اقرأ أيضا:

من منظمة الصحة العالمية.. كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا

تأجيل نهائي كأس ملك إسبانيا بسبب فيروس كورونا

تفكير في تأجيل تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية

تأجيل مباراتين في الدوري الأوروبي بسبب كورونا

ميدو يوجه نصيحة لصلاح

أخطر خطير أحمد عيد عبد الملك حسن شحاتة مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
اسكواش - تأهل 5 مصريات إلى ربع نهائي بلاك بول بعد انسحاب لاعبتين للإصابة 40 ثاتيه | رياضات أخرى
غياب عمر كمال لاعب المصري عن مواجهة الزمالك 30 دقيقة | الدوري المصري
أزارو يقود الاتفاق لفوز غائب على الشباب في الدوري السعودي 36 دقيقة | الوطن العربي
تشاتشيتش: بتروسبورت من أصعب ملاعب الدوري.. وهدفنا الكونفدرالية وكأس مصر 53 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – تعرف على إصابة أوناجم.. وموعد عودته المُحتمل ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - الاتحاد يقصي الزمالك حامل اللقب ويتأهل لنهائي الدوري ساعة | رياضات أخرى
الزمالك يُغلق أبوابه أمام الأعضاء الخميس والجمعة ساعة | مصر
قائمة الإسماعيلي - غياب باهر وفخر الدين وعودة عبد الرحمن مجدي أمام الرجاء ساعة |
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 محامي رونالدينيو: إنه أحمق.. لا يدرك الجريمة التي ارتكبها 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث
قد ينال إعجابك