أخطر خطير (5) – عن نصيحة المعلم في لقاء البرازيل.. وموقف مُحرج قبل مواجهة إيطاليا

حلقة خامسة من سلسلة "أخطر خطير" مع أحمد عيد عبد الملك نجم حرس الحدود، والزمالك، ومنتخب مصر السابق.

ويحكي أحمد عيد عما قاله له حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر قبل لقاء البرازيل في كأس القارات 2009 وموقف مُحرج له تعرض له مع المعلم قبل مواجهة إيطاليا.

وقال عيد لـFilGoal.com: "أثناء لقاء البرازيل وقبل الدفع بي قال لي حسن شحاتة العب كأنك في مباراة خماسية لا تخف وثق في نفسك".

وواصل "المعلم قال لي العب مثلما تفعل دائما ولا تشعر بالخوف أبدا".

وأضاف "ساهمت في تسجيل الهدف الثاني لنا بتمرير الكرة بالكعب لمحمد أبو تريكة الذي أرسلها لسيد معوض ثم تسديدة محمد شوقي جاءت بالهدف الثاني لنا".

موقف مُحرج

وانتقل أحمد عيد للكشف عن موقف مُحرج جمعه بحسن شحاتة قبل لقاء إيطاليا.

وقال: "في لقاء البرازيل كان يشاهدني أحد المسؤولين في نادي ميدلزبره الإنجليزي بناء على ترشيح من محمد شوقي".

وأكمل "جلس معي ذلك المسؤول في الفندق ووجدت حسن شحاتة يقتحم الاجتماع فجاة".

وأتم ضاحكا "المعلم قال لي سنخسر لقاء إيطاليا بسبب ما يحدث، ولكن لحسن حظي إنني شاركت ولعبت جيدا وانتصرنا".

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