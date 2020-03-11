رسميا - رغم انتشار كورونا.. كاف يقرر عدم تأجيل مسابقاته مع احتمال اللعب دون جماهير

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 18:59

كتب : عاطف شادي

جوائز كاف 2019

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الإبقاء على الجدول الزمني لجميع مسابقاته كما هو وعدم تأجيل أي مباراة في أي بطولة.

وأصدر كاف بيانا رسميا لتوضيح موقفه من استمرار المسابقات في القارة الإفريقية مع انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان كاف: "الاتحاد الإفريقي يرغب في إبلاغ جميع الاتحادات الإفريقية بأننا نراقب عن كثب تطور فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وخاصة في قارة إفريقيا".

أخبار متعلقة
الأهلي يتخذ خطوات احترازية ضد كورونا رسميا - تأجيل نهائي كأس ملك إسبانيا بسبب فيروس كورونا رسميا – نوتينجام فورست يعلن سلامة لاعبيه بعد تحليلات فيروس كورونا تأجيل نهائي كأس الرابطة الفرنسية لأجل غير مسمى بسبب كورونا

وأضاف البيان "وفقا لمنظمة الصحة العالمية لم يتم الإعلان حالة خطورة عالية في أي بلد إفريقي حتى الآن".

وأكمل البيان "نتيجة لذلك قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحفاظ على الجدول الزمني لجميع مسابقاته".

وشدد الكاف "على أن يتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية مع وجود خيار بتنظيم المباريات دون حضور الجماهير".

وأتم البيان "وفيما يتعلق ببطولة الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون، من المقرر أن يزور وفد من اللجنة الطبية للكاميرون في الفترة من 14 إلى 15 مارس الجاري، والغرض من هذه الزيارة تقييم جميع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها اللجنة المنظمة المحلية للبطولة".

اقرأ أيضا:

من منظمة الصحة العالمية.. كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا

تأجيل نهائي كأس ملك إسبانيا بسبب فيروس كورونا

تفكير في تأجيل تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الجنوبية

تأجيل مباراتين في الدوري الأوروبي بسبب كورونا

ميدو يوجه نصيحة لصلاح

الأهلي الزمالك الاتحاد الإفريقي لكرة القدم
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشاتشيتش: بتروسبورت من أصعب ملاعب الدوري.. وهدفنا الكونفدرالية وكأس مصر دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – تعرف على سبب إصابة أوناجم.. وموعد عودته المُحتمل 9 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - الاتحاد يقصي الزمالك حامل اللقب ويتأهل لنهائي الدوري 9 دقيقة | رياضات أخرى
الزمالك يُغلق أبوابه أمام الأعضاء الخميس والجمعة 22 دقيقة | مصر
قائمة الإسماعيلي - غياب باهر وفخر الدين وعودة عبد الرحمن مجدي أمام الرجاء 25 دقيقة |
أخطر خطير (5) – عن نصيحة المعلم في لقاء البرازيل.. وموقف مُحرج قبل مواجهة إيطاليا 30 دقيقة | حكايات في الجول
مباشر الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) سموحة.. انطلاق المباراة 35 دقيقة | الدوري المصري
عبد الله السعيد يواصل التسجيل ويقود بيراميدز للفوز على إنبي 36 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 محامي رونالدينيو: إنه أحمق.. لا يدرك الجريمة التي ارتكبها 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث
قد ينال إعجابك