رسميا - رغم انتشار كورونا.. كاف يقرر عدم تأجيل مسابقاته مع احتمال اللعب دون جماهير

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الإبقاء على الجدول الزمني لجميع مسابقاته كما هو وعدم تأجيل أي مباراة في أي بطولة.

وأصدر كاف بيانا رسميا لتوضيح موقفه من استمرار المسابقات في القارة الإفريقية مع انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان كاف: "الاتحاد الإفريقي يرغب في إبلاغ جميع الاتحادات الإفريقية بأننا نراقب عن كثب تطور فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وخاصة في قارة إفريقيا".

وأضاف البيان "وفقا لمنظمة الصحة العالمية لم يتم الإعلان حالة خطورة عالية في أي بلد إفريقي حتى الآن".

وأكمل البيان "نتيجة لذلك قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الحفاظ على الجدول الزمني لجميع مسابقاته".

وشدد الكاف "على أن يتم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية مع وجود خيار بتنظيم المباريات دون حضور الجماهير".

وأتم البيان "وفيما يتعلق ببطولة الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون، من المقرر أن يزور وفد من اللجنة الطبية للكاميرون في الفترة من 14 إلى 15 مارس الجاري، والغرض من هذه الزيارة تقييم جميع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها اللجنة المنظمة المحلية للبطولة".

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