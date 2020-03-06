فيروس كورونا يهدد مباريات الدوري الجزائري

الجمعة، 06 مارس 2020 - 17:30

كتب : FilGoal

الدوري الجزائري

كشف صالح باي عبود المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، احتمالية إقامة مباريات الدوري بدون جمهور سبب الخوف من فيروس كورونا.

وسجلت الجزائر 17 حالة مؤكدة بفيروس الكورونا حتى اللحظة، منذ بداية تفشي الفيروس خارج الصين.

وتحدث صالح باي عبود عن انتشار كورونا ومدى تأثيره على الدوري الجزائري قائلا: "بطبيعة الحال نحن في متابعة لتلك القضية وهي قضية الساعة".

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وأضاف في تصريحاته الإذاعية التي نقلتها قناة النهار الجزائرية "نحن نتابع الأحداث بشكل يومي وتواصلنا مع وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة من أجل الاستفسار حول الأوضاع التي يتوجب اتخاذها".

وتابع "يجب ألا ننسى إن المنتخب سيلعب مباراة هامة أمام زيمبابوي".

وأتم "سننظر إلى كافة الإجراءات التي سنتخذها".

ويحتل شباب بلوزداد الجزائري صدارة الدوري بـ 39 نقطة ويليه وفاق سطيف بـ 36 نقطة.

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