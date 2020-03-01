قرارات هامة بشأن التبديلات والـVAR من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بمشاركة أبو ريدة

الأحد، 01 مارس 2020 - 18:45

كتب : محرر في الجول

أبو ريدة في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم

شارك هاني أبو ريدة عضو المجلس التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم مشاركته في اجتماعات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB" والتي شهدت العديد من القرارات الهامة.

واختتم أبو ريدة الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة القدم مشاركته في اجتماعات مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB" بمدينة بلفاست بأيرلندا الشمالية، ممثلا للاتحاد الدولي لكرة القدم، وشارك معه السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، وكوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم وعضو المجلس التنفيذي بالفيفا، وفيكتور مونتجاليني رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى "كونكاكاف" ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإضافة لأرسين فينجر مدير التطوير الفني بالاتحاد الدولي.

وقرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي يعني بكل ما يخص دستور كرة القدم في العالم، خلال جمعيته العمومية الـ١٣٤ في بلفاست بأيرلندا الشمالية عدة قرارات هامة، منها السماح باختبار إجراء تبديل للاعبين الذين يتعرضون لارتجاج دماغي خلال منافسات مسابقة كرة القدم بداية من دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الصيف.

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وخلال الاجتماع، وافق مجلس كرة القدم العالمي على وضع بروتوكول سيستخدم في اختبار لتبديل اللاعبين في حال الارتجاج الدماغي، وهي مسألة تشكل مصدر قلق كبير لصحة اللاعبين.

كما أقر المجلس وضع ضوابط جديدة في قانون اللعبة لوضع حد للتعديات بين اللاعبين أنفسهم وضد مسؤولي كرة القدم الذين يديرون المنافسات.

كما أثنى المجلس على تجربة المساعدة التليفزيونية للحكام "VAR" وسوف يتم توسيع استخدامها في كل الاتحادات والمنافسات من خلال دعم من صندوق خاص لتحفيز استخدام تلك التقنية في ملاعب كرة القدم بالعالم.

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