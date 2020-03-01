قلق مورينيو في محله.. ولفرهامبتون يقلب النتيجة بعد التأخر مرتين ويُسقط توتنام

"ما يقلقني ليس هزيمة اليوم، لكن أننا سيتوجب علينا اللعب بنفس تلك المجموعة لمباريات أخرى لا أعرف عددها". هكذا صرح جوزيه مورينيو عقب الخسارة أمام لايبزيج. والآن مرة أخرى يتجدد إثبات صحة كلامه.

تلقى توتنام خسارة جديدة أمام ولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب "توتنام". خسارة هي الثالثة على التوالي لتوتنام بعد الخسارة أمام لايبزيم في دوري الأبطال، وتشيلسي في الدوري.

سجل ستيفين بيرجوين وسيرجي أورييه هدفا توتنام، فيما سجل مات دوهيرتي، وديووجو جوتا، ورؤول خيمنيز أهداف ولفرهامبتون.

التشكيل

جوزيه مورينيو بدأ اللقاء بتشكيل يوجد فيه لوكاس مورا كمهاجم صريح، فيما يلعب ستيفين بيرجوين كجناح أيسر، وجيوفاني لو سيلسو على الجهة اليمنى.

وصف المباراة

ستيفين بيرجوين تقدم لتوتنام في الدقيقة الـ14. عرضية أرضية من جهة اليمين قوبلت بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ردت من روي باتريشيو، ثم وصلت إلى ستيفن بيرجويجن والذي لم يجد صعوبة في إسكان الكرة للشباك الخالية.

ديوجو جوتا سدد في الدقيقة الـ24، لكن كرته مرت فوق المرمى بقليل.

ولفرهامبتون أدرك التعادل في الدقيقة الـ27. عرضية من جهة اليسار أبعدها دفاع توتنام بشكل خاطئ، فوصلت إلى مات دوهيرتي المتمركز وحيدا داخل منطقة الــ 6 ياردات فصوب كرة سكنت المرمى الخالي.

ولفرهامبتون كثف الضغط، وتوغل أداما تراوري في الدقيقة الـ42 من جهة اليسار ولكن تداخل معه إيريك داير بشكل رائع وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

شوط المباراة الأول كاد ينتهي بالتعادل، لكن توتنام أبى ذلك، وأضاف سيرجي أورييه هدفا ثانيا في الدقيقة الـ45 بعد اختراق رائع من الجهة اليمين، ثم تصويبة في المرمى.

الشوط الثاني

ولفرهامبتون أدرك التعادل مجددا مجددا في الدقيقة الـ58 بعد عرضية من مات دوهيرتي من جهة اليسار، وصلت إلى ديوجو جوتا داخل منطقة الــ 6 ياردات والذي لم يجد صعوبة في إسكان الكرة للشباك الخالية.

الذئاب لم يكتفوا بالتعادل، بل أضاف راؤول خيمنيز هدفا ثالثا في الدقيقة الـ73. دييجو جوتا راوغ لوكاس مورا بمهارة رائعة في وسط الملعب، ثم انطلق بشكل رائع إلى منقطة الجزاء، ومرر بعدها إلى خيمنيز. راؤول موه بأنه سيسدد ثم راوغ جافيت تانجانجا بشكل رااائع وسدد بيسراه في المرمى مسجلا الثالث.

نونو سانتو تدخل هنا وأجرى تبديلاته. شارك بيدرو نيتو بدلا من أداما تراوري في الدقيقة الـ75، ورد مورينيو بدخول تانجاي ندومبلي بدلا من تانجانجا.

لياندر ديندانكور كان ثان تبديلات ولفرهامبتون في الدقيقة الـ79 بدلا من ديوجو جوتا، وفي المقابل شارك جيدسون فيرنانديش بدلا من سيرجي أورييه في الدقيقة الـ82.

وكاد توتنام يدرك التعادل في الدقيقة الـ93 بعد تصويبة من لوكاس مورا اصطدمت بيد مدافع ولفرهامبتون، لكن حكم اللقاء لم يحتسب شيء، لينتهي اللقاء بفوز ولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

فوز ولفرهامبتون رفع رصيده للنقطة الـ42 مرتقيا للمركز السادس، فيما تراجع توتنام للنقطة الـ40 في المركز السابع.

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