أجندة مارس - ماذا ينتظر ريال مدريد هذا الشهر "الكلاسيكو وسيتي"

الأحد، 01 مارس 2020 - 16:27

كتب : محرر في الجول

كريم بنزيمة - ريال مدريد - أتليتكو

يدخل ريال مدريد وصيف الدوري الإسباني شهر مارس ليلعب عدة مباريات صعبة بالإضافة للكلاسيكو.

ريال مدريد سيبدأ الشهر بمباراة الكلاسيكو ضد برشلونة يوم الأحد، ويختتمه بملاقاة فالنسيا.

ويحارب رجال زين الدين زيدان في أكثر من بطولة هذا الشهر، الدوري الإسباني ودوري الأبطال.

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ويستعرض FilGoal.com مباريات ريال مدريد في شهر مارس.

وجاءت مباريات الفريق الملكي على النحو التالي:-

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يحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.

بينما خسر ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال في ملعب سنتياجو بيرنابيو على يد سيتي بنتيجة 1-2.

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