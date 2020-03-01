أجندة مارس - ماذا ينتظر برشلونة هذا الشهر "الكلاسيكو ونابولي"

الأحد، 01 مارس 2020 - 16:27

كتب : محرر في الجول

ميسي - برشلونة

يدخل برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني شهر مارس ليلعب عدة مباريات محفوفة بالمخاطر.

يكفي أن تعلم أن برشلونة سيلعب مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد ثم ريال سوسيداد رابع ترتيب الدوري الإسباني، قبل استضافة نابولي في دوري الأبطال.

ويحارب رجال كيكي ستيين في أكثر من بطولة هذا الشهر، الدوري الإسباني ودوري الأبطال.

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ويستعرض FilGoal.com مباريات برشلونة في شهر مارس.

وجاءت مباريات الفريق الكتالوني على النحو التالي:.

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يحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف.

بينما تعادل في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال مع نابولي.

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