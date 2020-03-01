أجندة مارس - ماذا ينتظر برشلونة هذا الشهر "الكلاسيكو ونابولي"

يدخل برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني شهر مارس ليلعب عدة مباريات محفوفة بالمخاطر.

يكفي أن تعلم أن برشلونة سيلعب مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد ثم ريال سوسيداد رابع ترتيب الدوري الإسباني، قبل استضافة نابولي في دوري الأبطال.

ويحارب رجال كيكي ستيين في أكثر من بطولة هذا الشهر، الدوري الإسباني ودوري الأبطال.

ويستعرض FilGoal.com مباريات برشلونة في شهر مارس.

وجاءت مباريات الفريق الكتالوني على النحو التالي:.

يحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف.

video:1

بينما تعادل في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال مع نابولي.

اقرأ أيضا

تعرف على تقييم صلاح أمام واتفورد من الصحف الإنجليزية

الحالة المحيرة لـ كورتوا

برشلونة سيتيين الذي يدور حول بوسكيتس

نادر شوقي يكشف كل تفاصيل إصابة رمضان

سيتيين ضد زيدان في الكلاسيكو.. حينما قدم "وصفة التفوق على ريال مدريد"

هل يحقق المصريون والمغاربة ما لم يحدث في تاريخ دوري أبطال إفريقيا