اختر التشكيل التاريخي لـ برشلونة.. ميسي و10 أساطير

الأحد، 01 مارس 2020 - 15:57

كتب : FilGoal

تشكيل

رونالدينيو أم ريفالدو أم روماريو؟ أي البرازيليين العمالقة سيجاور ليونيل ميسي في هجوم النادي الكاتالوني؟

كارلس بويول أم رونالدو كومان؟ بيب جوارديولا أم لويس إنريكي؟ دييجو مارادونا في التشكيل بكل تأكيد؟ أليس كذلك؟

وفي الهجوم، تييري هنري أم لويس سواريز أم صامويل إيتو؟

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قبل الكلاسيكو المرتقب أمام ريال مدريد، شكل فريق برشلونة المثالي عبر التاريخ وشاركه مع أصدقائك في وسائل التواصل الاجتماعي.

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