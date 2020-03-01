اختر التشكيل التاريخي لـ ريال مدريد.. من يجاور رونالدو في الهجوم؟

راؤول جونزاليس أم ألفريدو دي ستيفانو أم رونالدو؟ من يجاور كريستيانو رونالدو في الهجوم التاريخي للنادي الملكي؟

أمامك أساطير ريال مدريد، شكل الفريق الأمثل للنادي عبر التاريخ، لن يكون الأمر سهلا على الإطلاق.

في الدفاع هناك فرناندو إييرو وسيرخيو راموس، وفي الوسط حدث ولا حرج، زين الدين زيدان ولوكا مودريتش وكلود ماكيليلي وفيرينك بوشكاش.

قبل الكلاسيكو المرتقب أمام برشلونة، شكل فريق ريال مدريد المثالي عبر التاريخ وشاركه مع أصدقائك في وسائل التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا

نادر شوقي يكشف كل تفاصيل إصابة رمضان

سيتيين ضد زيدان في الكلاسيكو.. حينما قدم "وصفة التفوق على ريال مدريد"

هل يحقق المصريون والمغاربة ما لم يحدث في تاريخ دوري أبطال إفريقيا

الحالة المحيرة لـ كورتوا

برشلونة سيتيين الذي يدور حول بوسكيتس