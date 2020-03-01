اختر التشكيل التاريخي لـ ريال مدريد.. من يجاور رونالدو في الهجوم؟

الأحد، 01 مارس 2020 - 15:57

كتب : FilGoal

تشكيل

راؤول جونزاليس أم ألفريدو دي ستيفانو أم رونالدو؟ من يجاور كريستيانو رونالدو في الهجوم التاريخي للنادي الملكي؟

أمامك أساطير ريال مدريد، شكل الفريق الأمثل للنادي عبر التاريخ، لن يكون الأمر سهلا على الإطلاق.

في الدفاع هناك فرناندو إييرو وسيرخيو راموس، وفي الوسط حدث ولا حرج، زين الدين زيدان ولوكا مودريتش وكلود ماكيليلي وفيرينك بوشكاش.

أخبار متعلقة
رئيس المقاصة لـ في الجول: إيهاب جلال مدربا للفريق كلوب: انتقادي للاعبي ليفربول لا يعني التوبيخ حوار في الجول - نادر شوقي يكشف كل تفاصيل إصابة رمضان صبحي.. سر تأخره وموعد عودته فودافون تعلن تجديد تعاقدها مع صلاح

قبل الكلاسيكو المرتقب أمام برشلونة، شكل فريق ريال مدريد المثالي عبر التاريخ وشاركه مع أصدقائك في وسائل التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضا

نادر شوقي يكشف كل تفاصيل إصابة رمضان

سيتيين ضد زيدان في الكلاسيكو.. حينما قدم "وصفة التفوق على ريال مدريد"

هل يحقق المصريون والمغاربة ما لم يحدث في تاريخ دوري أبطال إفريقيا

الحالة المحيرة لـ كورتوا

برشلونة سيتيين الذي يدور حول بوسكيتس

ريال مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
قرارات هامة بشأن التبديلات والـVAR من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم بمشاركة أبو ريدة 15 دقيقة | مصر
أصبحنا نعتاد على هذا الأمر.. أتلانتا ينتصر بسباعية جديدة في إيطاليا 32 دقيقة | أوروبا
مدرب بيراميدز: أربكت زاناكو بتغيير خطتي وتشكيلي 36 دقيقة | إفريقيا
مباشر نهائي كأس الرابطة – أستون فيلا (0) مانشستر سيتي (1) أجويرو والأول 43 دقيقة | أوروبا
في صدام ناري.. إيفرتون ومانشستر يونايتد يكتفيان بالتعادل بعد تدخل الـVAR 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك: الحكم المغربي ظلمنا أمام الترجي.. ورجاء لـ كاف قبل مواجهة رادس 50 دقيقة | إفريقيا
قلق مورينيو في محله.. ولفرهامبتون يقلب النتيجة بعد التأخر مرتين ويُسقط توتنام 51 دقيقة | أوروبا
زيزو: ما يحققه بيراميدز في الكونفدرالية يعد إنجازا 57 دقيقة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كل ما حدث في أزمة لقاء الأهلي والزمالك 2 حافلة الزمالك تتحرك.. تعرف على الفريق الذي سيواجه الأهلي 3 شاهد - مرتضى منصور يتحدث عن موقف الزمالك قبل القمة بساعتين 4 الأهلي يكشف.. فرمان من محمود الخطيب بعد أزمة لقاء الزمالك
قد ينال إعجابك