عن الخسارة و"الاحتجاجات" ولقاء الإياب.. ماذا قالت صحف تونس بعد فوز الزمالك على الترجي

كرر الزمالك فوزه بثلاثية مقابل هدف على حساب الترجي التونسي، ولكن هذه المرة في دوري أبطال إفريقيا. فكيف استقبلت الصحف التونسية الهزيمة الجديدة لكتيبة "الدم والذهب".

الزمالك انتصر بثلاثية مقابل هدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الترجي تقدم أولا عن طريق عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 27، قبل أن يقلب الزمالك الطاولة بثلاثية محمد أوناجم وأشرف بنشرقي ومحمود علاء. (طالع التفاصيل)

صحيفة (الصباح) التونسية كتبت في عنوانها: "الزمالك يعقّد وضعية الترجي".

وأشارت الصباح إلى تكرار الزمالك لفوزه على الترجي ولكن "كان بإمكان ممثل كرة القدم التونسية الخروج بنتيجة أفضل".

وبررت الصحيفة عدم خروج الترجي بنتيجة أفضل لـ "إضاعة الفرص والهفوات الدفاعية والخروج عن التركيز بالاحتجاجات المتكررة على الحكم المغربي رضوان جيد".

وترى الصحيفة "رغم قساوة النتيجة فأن الترجي يبقى قادرا على التدارك. سيناريو مباراة الأهلي لا يزال في البال".

إذاعة (ديوان) التونسية هي الأخرى ركزت على تكرار نتيجة الزمالك أمام الترجي.

وكتبت الإذاعة في تقريرها على موقعها الإلكتروني: "الزمالك يكرر فوزه أمام الترجي بنفس نتيجة السوبر".

وأضافت: " إنقاد الترجي الرياضي التونسي اليوم الجمعة للهزيمة أمام الزمالك المصري في ستاد القاهرة إطار ذهاب ربع نهائي دوري ابطال إفريقيا".

ولفتت الإذاعة لـ"الترجي سيحرم من خدمات محمد علي بن رمضان بعد إقصائه ومحمد علي اليعقوبي بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية".

صحيفة "الشروق" التونسية من جانبها كتبت: "الترجي ينهزم أمام الزمالك".

ولم تتطرق الصحيفة للحديث عن اعتراضات الترجي، وأشارت إلى "الترجي يكفيه الانتصار بهدفين لصفر ليعبر إلى نصف النهائي".

ومن جانبها كتبت إذاعة (موازييك) التونسية: "الترجي ينهزم أمام الزمالك".

ونقلت الإذاعة في تقريرها على موقعها الإلكتروني أحداث المباراة التي شهدت تقدم الترجي قبل أن يقلب الزمالك الطاولة.











































































































































































































































































عقدة الفارس الأبيض للفرق التونسية في مصر استمرت، فلم يقدر أي فريق تونسي من الفوز على الزمالك في مصر.

15 مواجهات بين الزمالك وفرق تونس في مصر، وانتصر الفارس الأبيض 11 مرة ولم يخسر أبدا.

ويلعب الزمالك لقاء الإياب في رادس يوم الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.