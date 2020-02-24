الأهلي: كان الله في عون القائمين على الكرة المصرية.. عيب ما يُقال عن اللاعبين

الإثنين، 24 فبراير 2020 - 20:45

كتب : محرر في الجول

لاعبو الأهلي في استاد القاهرة قبل لقاء الزمالك

تحدث محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي عن موقف ناديه بعد عدم حضور الزمالك لمواجهة مباراة قمة الدوري المؤجلة من الجولة الرابعة.

وقال مرجان لقناة "صدى البلد": "النادي الأهلي ملتزم باللوائح وهذا أعلناه منذ أمس".

وتابع "الأهلي يقدر الدولة المصرية والدوري المصري والرياضة المصرية، ونحترم كل الأطراف ونحترم أنفسنا أولا".

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ثم أضاف "الأهلي موجود في الملعب، وتأجيل المباراة كان قرار الحكام بسبب وصولهم متأخرين".

وواصل "نحن نعمل وفقا للوائح والقوانين، وكان الله في عون القائمين على الكرة المصرية فهذه قمة الكرة المصرية التي يتباعها الكل في مصر والوطن العربي".

وأشار مرجان إلى رفضه تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك الذي قال إنه قرر حماية اللاعبين بعد أحداث قمة السوبر.

وعن ذلك قال: "عيب أن يُقال هذا الكلام، كل اللاعبين زملاء وإخوان".

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