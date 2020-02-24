تشكيل الأهلي - مروان يقود الهجوم أمام الزمالك الغائب في "القمة المجهولة"

أعلن ريني فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى للدوري المصري.

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وكان اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة القمة لمدة ساعة لتقام في الثامنة والنصف بدلا من السابعة والنصف بسبب تأخر وصول فريق الزمالك لاستاد القاهرة.

ويستعد طاقم التحكيم لإطلاق صافرة انطلاق المباراة، والانتظار لمدة 20 دقيقة ثم إطلاق صافرة النهاية والإعلان عن فوز الأهلي بهدفين دون رد.

وكان الزمالك أعلن خوض القمة بفريق من الناشئين والشباب.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتحي – محمود متولي – أيمن أشرف – علي معلول.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية.

الوسط المهاجم: حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – وليد سليمان.

الهجوم: مراون محسن.

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