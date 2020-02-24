الزمالك يحرر محضرا لإثبات عدم قدرته على الوصول لاستاد القاهرة

الإثنين، 24 فبراير 2020 - 20:29

كتب : FilGoal

حافلة الزمالك

حرر مسؤولو نادي الزمالك محضرا داخل قسم الأزبكية لإثبات عدم قدرة حافلة الفريق على الوصول لاستاد القاهرة لمواجهة الأهلي.

وكان من المقرر إقامة مواجهة الأهلي أمام الزمالك في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة.

حافلة الأهلي وصلت إلى استاد القاهرة في السابعة مساءً، قبل أن يقرر حكم المباراة ومراقبها تأجيل اللقاء لمدة ساعة لتنطلق في الثامنة والنصف مساءً.

أخبار متعلقة
ميدو: أتمنى احتساب فوز الأهلي على الزمالك 2-0.. وهذا ما حدث في واقعة مشابهة مدرب شباب الزمالك: الحافلة تتعطل باستمرار.. واصطحبت 16 لاعبا للمباراة حافلة الزمالك تتحرك.. تعرف على الفريق الذي سيواجه الأهلي شاهد - مرتضى منصور يتحدث عن موقف الزمالك قبل القمة بساعتين

لكن حافلة الزمالك لم تصل إلى الملعب، قبل أن يقرر النادي إثبات حالة "بعدم قدرة حافلة الفريق على الوصول لاستاد القاهرة بسبب الأحوال الجوية".

اقرأ أيضا:

هل يلعب الزمالك القمة بفريق الشباب؟

مرتضى يتحدث قبل القمة

عندما لعب الأهلي القمة بالناشئين قبل 35 عاما

تاريخ القمم الملغية بين الأهلي والزمالك

في الدوري الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم وكيتا يعوض غياب هندرسون 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في ليلة مطيرة على الكرة المصرية.. الأهلي يحضر والزمالك يتغيب في قمة لم تُلعب 17 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي: كان الله في عون القائمين على الكرة المصرية.. عيب ما يُقال عن اللاعبين 30 دقيقة | الدوري المصري
مرتضى: لن تُخصم نقطة من الزمالك.. هل تتذكرون ما قام به الأهلي؟ 37 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - مروان يقود الهجوم أمام الزمالك الغائب في "القمة المجهولة" 40 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يحرر محضرا لإثبات عدم قدرته على الوصول لاستاد القاهرة 47 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إيقاف كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم.. وعقوبات على رباعي الأهلي والزمالك 2 في الجول يكشف - 6 لاعبين مهددين بالعقاب بعد أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك 3 انتهت - الحكم يعلن فوز الأهلي بعد عدم وصول الزمالك لاستاد القاهرة 4 من يحق لهم التظلم من عقوبات لجنة الانضباط؟ رباعي لا يمكنه الاستئناف
قد ينال إعجابك