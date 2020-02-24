الزمالك يحرر محضرا لإثبات عدم قدرته على الوصول لاستاد القاهرة

حرر مسؤولو نادي الزمالك محضرا داخل قسم الأزبكية لإثبات عدم قدرة حافلة الفريق على الوصول لاستاد القاهرة لمواجهة الأهلي.

وكان من المقرر إقامة مواجهة الأهلي أمام الزمالك في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة.

حافلة الأهلي وصلت إلى استاد القاهرة في السابعة مساءً، قبل أن يقرر حكم المباراة ومراقبها تأجيل اللقاء لمدة ساعة لتنطلق في الثامنة والنصف مساءً.

لكن حافلة الزمالك لم تصل إلى الملعب، قبل أن يقرر النادي إثبات حالة "بعدم قدرة حافلة الفريق على الوصول لاستاد القاهرة بسبب الأحوال الجوية".

🚨 الزمالك يحرر محضرا بقسم العجوزة بتعرض حافلته لظروف قهرية تمنعها من الوصول للملعب ⚪🏹 pic.twitter.com/tuHTRPSQf3 — FilGoal (@FilGoal) February 24, 2020

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