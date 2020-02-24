مؤتمر بيكيه: مارادونا أم ميسي؟ سأختار قائدنا.. لن ننسى ما حدث ضد روما وليفربول

الإثنين، 24 فبراير 2020 - 20:07

كتب : FilGoal

بيكيه

من الأفضل دييجو مارادونا أم ليونيل ميسي؟ كان هذا السؤال الذي وجه إلى جيرارد بيكيه مدافع برشلونة في المؤتمر الصحفي استعدادا للقاء نابولي غدا الثلاثاء.

جيرارد بيكيه

النادي : برشلونة

برشلونة

ويحل برشلونة ضيفا على نابولي لملاقاته في ملعب سان باولو في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأجاب بيكيه على السؤال وقال: "مارادونا لاعب عظيم ولكنني سأختار ميسي".

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وأضاف "أثق أن ميسي سيستمتع باللعب هنا في هذغا الملعب التاريخي".

وبسؤاله هل يرى ميسي ينتقل إلى نابولي قال بيكيه: "لا يمكننا قول ذلك أثق في اعتزاله في برشلونة".

وعن المباراة قال: "سنحاول فرض أسلوبنا ونعرف المطلوب منا ولا نفكر في أي شيء سوى في المباراة".

وتابع "لن ننسى ما حدث ضد روما وليفربول أبدا والفوز غدا أمام نابولي سيعطينا المزيد من الثقة قبل لقاء ريال مدريد في الكلاسيكو الأحد المقبل".

وأتم بيكيه حديثه "إن كنا نريد الراحة الذهنية فعلينا بالفوز غدا".

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