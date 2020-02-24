مدرب شباب الزمالك: الحافلة تتعطل باستمرار.. واصطحبت 16 لاعبا للمباراة

كشف أحمد عبد المقصود مدرب فريق 2001 في الزمالك، عن تعطل الحافلة التي تضم الفريق الذي من المنتظر أن يواجه الأهلي في استاد القاهرة.

الزمالك قرر دخول مواجهة القمة المؤجلة من الأسبوع الرابع اليوم الإثنين، بفريق خليط من مواليد 1999، و2000، و2001، و2002.

وتحدّث عبد المقصود الذي سيقود الزمالك فنيا في اللقاء: "حافلتنا تعطلت فوق منطقة وسط البلد"

وأضاف عبر قناة ناديه: "نحن في الطريق منذ 3 ساعات".

وأوضح: "نحن بعيدون جدا عن الملعب".

وعبر أون سبورت، قال عبد المقصود: "الحافلة تتعطل باستمرار، نحن فوق كوبري أكتوبر عند ميدان التحرير".

وأشار: "الطريق مزدحم للغاية، والأمن يحاول توفير طريق لنا".

وعن حقيقة ذهابه إلى المباراة بفريق من 11 لاعبا فقط، نفى عبد المقصود: "معي أكثر من 11 لاعبا، ذاهب إلى المباراة 16 لاعبا".

وكان مقررا أن تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء، قبل أن يتم تأجيلها لمدة ساعة.

ووصل الأهلي إلى استاد القاهرة وهبط أفراده إلى أرض الملعب لإجراء عمليات الإحماء.

ولا يتواجد أي عنصر من عناصر الفريق الأول في حافلة الزمالك التي تحركت بالفعل منذ دقائق نحو استاد القاهرة.

وسيتكون الجهاز الفني لـ الزمالك أمام الأهلي من أحمد عبد المقصود مدرب فريق 2001، مع عمرو فهمي مدرب فريق 1999.

إلى جانب أحمد عبد الرؤوف المدرب العام لفريق 2001 وأيمن الطويل مدرب حراس مرمى فريق 2001 بالإضافة إلى محمود مغاوري إداري فريق 2001 في الزمالك.

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