مؤتمر إنسيني: أزمة برشلونة؟ ميسي يسجل 4 أهداف في المباراة الواحدة

الإثنين، 24 فبراير 2020 - 19:09

كتب : FilGoal

لورنزو إنسيني - نابولي

رفض لورنزو إنسيني قائد نابولي، المقارنة بين دييجو مارادونا، وليونيل ميسي، مشددا على مكانة الأول في مدينة الجنوب الإيطالية.

نابولي يستقبل برشلونة في ملعب سان باولو مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال إنسيني عن المقارنة بين الثنائي الأرجنتيني: "ميسي هو الأفضل اليوم، لكني لا أستطيع عقد مقارنة مع دييجو. مارادونا مقدس في نابولي".

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وأضاف في حديثه خلال المؤتمر الصحفي: "ندخل مباراة برشلونة ببال هادئ، ندرك أننا نواجه فريقا عظيما، علينا أن نستعد جيدا للمباراة، فـ برشلونة ليس ميسي فقط، علينا أن نحاول الحد من قدراتهم وتقديم أداء عظيم".

وواصل: "علينا أن نفوز غدا، حتى لو كان أوسبينا من سيسجل هدف الانتصار، هذا ليس مهما".

هل يخشى برشلونة؟ إنسيني رد بحزم: "لا نخاف أبدا، فلو خفنا لن نقدّم مباراة عظيمة. علينا أن نحاول، استطعنا الفوز على ليفربول، وتعادلنا معه في أنفيلد، كل شيء ممكن لو قمنا بالأمور بالشكل الصحيح".

هل ينام جيدا قبل المباريات؟ إنسيني أجاب: "لا أنام بعمق، لكني أنام".

وعن حقيقة انتقاله إلى برشلونة سابقا: "لا، لم أكن قريبا أبدا من برشلونة. إنه نادٍ عظيم ويضم الكثير من الأبطال، لكني لم أحظ بالفرصة أبدا للانضمام إليه".

وعلّق إنسيني على أزمة وسائل التواصل الاجتماعي التي لاحقت برشلونة: "قرأت بعض الأشياء، لكن رؤية ميسي يسجل 4 أهداف جعلتني أعتقد أنهم ليس لديهم الكثير من المشاكل".

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