حارس لوس رييس: رودريجو تصرف بطفولية.. عليه أن يتعلم الاحترام

انتقد تشابي إروريتا حارس مرمى سان سيباستيان دي لوس رييس، تصرف رودريجو جويس لاعب ريال مدريد.

ريال مدريد كاستيّا تغلب على لوس رييس أمس الأحد بهدفين دون رد في دوري القسم الثالث الإسباني، ورودريجو سجل هدفا وخرج مطرودا بسبب احتفاله الاستفزازي لحارس المرمى.

وصرّح إروريتا عبر إذاعة "كادينا سير": "سقط لاعبنا واسترجع ريال مدريد الكرة ورودريجو انطلق وسجل هدفا، ذهبت لأخبره إن كان لم ير ضربة المرفق التي رأيناها جميعا وأنه واصل اللعب بدلا من إخراج الكرة".

وأضاف: "رودريجو تصرّف بطفولية، عليه أن يتعلّم احترام الآخرين، لم أقل أي شيء سيئ له، هذا يلخّص ما حدث".

وواصل: "أخبرته أنه توجب عليه إخراج الكرة، توجب على الحكم إيقاف اللعب من الأساس، ولكن بما أنه لم يفعل، فقد تحتم على رودريجو إخراج الكرة".

وأتم: "لم يضايقني احتفاله، فقد كان تصرفا طفوليا منه".

ماذا حدث

هازارد لن يكون الغائب الهجومي الوحيد عن الكلاسيكو، وإنما رودريجو بدوره، وبشكل سريالي.

رودريجو الشاب شارك في مباراة ريال مدريد كاستيّا أمام سان سيباستيان دي لوس رييس، في دوري القسم الثالث الإسباني.

وتحصّل رودريجو على بطاقة صفراء خلال اللقاء، قبل أن يسجل الهدف الثاني لفريقه في اللحظات الأخيرة من المباراة بعد مجهود فردي مميز.

وعقب تسجيله الهدف، توجّه إليه تشابي إروريتا حارس مرمى الفريق المنافس، ولامه على مواصلة اللعب رغم سقوط أحد لاعبي لوس رييس على أرض الملعب.

ليلتفت إليه رودريجو ويحتفل أمامه بشكل استفزازي، قبل أن يتدخل الحكم سريعا ويشهر البطاقة الصفراء في وجه لاعب ريال مدريد، وبالتالي خروجه مطرودا.

GOLAÇO + ENCARADA + EXPULSÃO + ABRAÇO NO REINIER! Se liga em tudo isso que o Rodrygo aprontou no Real Madrid Castilla! 🎥: @tatimantovani pic.twitter.com/YpxdrBVfqD — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) February 23, 2020

وتنص المادة 56 في قانون عقوبات الاتحاد الإسباني، سريان إيقاف اللاعب على كل الفئات العمرية في النادي، وبالتالي لن يُسمح لـ رودريجو باللعب في الكلاسيكو الذي هو المباراة المحلية المقبلة لـ ريال مدريد.

موقف مشابه تعرّض له مواطنه فينيسيوس جونيور في الموسم الماضي، عندما طُرد خلال إحدى مباريات ريال مدريد كاستيّا مباشرةً قبل كلاسيكو الدور الأول في الدوري الإسباني.

ريال مدريد تقدّم حينها باستئناف، وتم إزالة البطاقة الصفراء الثانية، وبالتالي سُمح لـ فينيسيوس بالمشاركة في الكلاسيكو، إلا أن جولين لوبيتيجي الذي قاد مباراته الأخيرة كمدرب لـ ريال مدريد حينها، قرر عدم استدعائه للمباراة.

وشهدت مباراة ريال مدريد كاستيا وسان سيباستيان دي لوس رييس، المشاركة الأولى لـ رينيار جيسوس الذي تعاقد مع الميرنجي في يناير.

رينيار صنع هدف فريقه الأول الذي سجله ألفارو فيدالجو، قبل أن يستبدله المدرب راؤول جونزاليس لاحقا.

ويحتل ريال مدريد كاستيّا المركز السابع في المجموعة الأولى بالقسم الثالث، برصيد 37 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بينيا ديبورتيفو الرابع صاحب أول المراكز المؤهلة إلى دورة الترقي.

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