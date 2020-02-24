مؤتمر جاتوزو: أتجسس على سيتيين منذ سنوات.. وميسي مكانه ألعاب الفيديو

انهال جينارو جاتوزو المدير الفني لـ نابولي، بالإشادة على نظيره كيكي سيتيين مدرب برشلونة.

نابولي يستقبل برشلونة في ملعب سان باولو مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وصرّح جاتوزو في المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين: "أحب سيتيين، كنت أتجسس عليه منذ فترته في لاس بالماس، لديه نظرة عصرية لكرة القدم، يقدّم أسلوبا جماليا مع تنظيم دفاعي كذلك، إنه مدرب عظيم".

وتحوّل جاتوزو للحديث عن ليونيل ميسي: "أريد أن يلعب فريقي مرفوع الرأس، دون خوف، دون قلق. يجب أن نحترم المنافس حتى اللحظة الأخيرة، فـ برشلونة ليس ميسي فقط، ولا يمكن فرض رقابة فردية عليه، صحيح هو لاعب عظيم، هو الأفضل منذ أعوام، إنه قدوة للأطفال حتى في تصريحاته. في السنوات الأخيرة ما تغيّر فقط أن لحيته نمت أكثر، هو يقوم بكل شيء بشكل مثالي، شيء لن تراه إلى في ألعاب الفيديو".

وعن المقارنة بين دييجو مارادونا، وميسي: "دييجو هو إله كرة القدم، لكني لم أشاهده، رغم ذلك، فإنني أدرك قدراته، لقد فاتني شيء مذهلا دون شك".

وتحدث جاتوزو عن لورنزو إنسيني قائد فريقه: "إنسيني لاعب لا غنى عنه، يركض 12 كيلومترا في المباراة، ويساعد الدفاع، إنه ذكي للغاية. عليه أن يحسّن سلوكه كقائد للفريق، لكن كل شيء آخر فيه فاجأني بشكل إيجابي".

وأضاف جاتوزو في حديثه: "أفكر في كل التضحيات التي قدمتها في مسيرتي كمدرب، في كريت، وسيون، وباليرمو، وبيسا، لقد استحققت هذه الفرصة أنا وجهازي الفني".

وأكمل: "عندما واجهت برشلونة كلاعب، شعرنا أنهم فريق من كوكب آخر"

وواصل إشادته بتطور برشلونة تحت قيادة سيتيين: "برشلونة عاد عامين للوراء، للكرة الجميلة، يتناقلون الكرة بسرعة، ويلعبون بـ11 لاعبا، إذ يشارك حارس المرمى في اللعب، ولذا من الصعب للغاية الضغط عليهم، لديهم أسبقية عددية دائما بسبب حارس المرمى، هذا مذهل، أشعر بالذهول من الطريقة التي يهاجمون بها في المساحات".

هل يمكن أن يفوز نابولي بدوري أبطال أوروبا؟ سؤال أجاب عليه جاتوزو ضاحكا: "لا تستصعب شيئا أبدا".

اختر تشكيل برشلونة المثالي لمواجهة نابولي

اقرأ أيضا:

هل يلعب الزمالك القمة بفريق الشباب؟

مرتضى يتحدث قبل القمة

عندما لعب الأهلي القمة بالناشئين قبل 35 عاما

تاريخ القمم الملغية بين الأهلي والزمالك