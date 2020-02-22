انتهت في إنجلترا - تشيلسي (2)-(1) توتنام.. البلوز يحافظون على مقعدهم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي وتوتنام في افتتاح الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية اللقاء: تشيلسي 2-1 توتنام

ق 89: إريك لاميلا يسجل هدفا تقليص الفارق لتوتنام.

ق 82: ماركوس ألونسو يسدد ركلة ثابتة تصطدم بالعارضة وتمنع الهدف الثالث.

ق 80: بعد 3 أخطاء لو سليسو يحصل على بطاقة صفراء.

ق 79: تامي إبراهام يهدر فرصة الهدف الثالث.

ق 65: بطاقة صفراء أولى من نصيب تشيلسي لأندرياس كريستنسن.

ق 63: أول تغيير في اللقاء من نصيب توتنام بنزول لاميلا بدلا من ندومبيلي

ق 49: ماركوس ألونسو يسجل هدف البلوز الثاني بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: تشيلسي 1-0 توتنام

ق 23: بطاقة صفراء لهاري وينكس لاعب وسط توتنام.

ق 15: هجمة ثلاثية من تشيلسي، تسديدة من جيرو تصدى لها لوريس، ثم متابعة من باركلي ارتطمت بالقائم لترتد لجيرو الذي أودع الكرة في الشباك هدفا لتشيلسي.

ق 14: تسديدة قوية من روس باركلي تمر بجوار القائم للوريس.

ق 12: بينية من رييس جيمس إلى ماسون ماونت الذي سدد صاروخية من داخل منطقة الجزاء أبعدها لوريس ببراعة لركنية.

ق 10: لوكاس مورا يهدد مرمى تشيلسي بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها كابايرو بنجاح.

بداية اللقاء