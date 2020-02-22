صحوة الـ 4 دقائق تقود نابولي للانتصار على "ديجا فو" بريشيا

الفوز الرابع في آخر 5 مباريات بالدوري الإيطالي لـ نابولي جاء في صحوة الـ 4 دقائق أمام بريشيا في افتتاح الجولة الـ 25 من المسابقة.

بريشيا استضاف نابولي على ملعب ماريو ريجامونتي ساعيا لتحقيق مفاجأة أولى وحصد الـ 3 نقاط لأول مرة منذ 9 مباريات.

بريشيا كاد أن يحقق ما أراد بهدف مدافعه الفنزويلي جون شانسالور في الدقيقة 26 بهدف "كربوني" من مباراة الذهاب.

وكأنها "ديجا فو"، بريشيا سجل الهدف الذهاب من ركنية نفذها ساندرو تونالي إلى ماريو بالوتيلي ليسجل أول أهدافه مع الفريق.

video:2

وفي الإياب ركنية من نفس الزاوية ينفذها اللاعب ذاته ويتقدم المدافع الفنزويلي مسجلا هدف التقدم، لكنه ليس هدفه الأول في الموسم بل الثالث.

في الذهاب كان نابولي متقدما بثنائية، وفي الإياب قلب البارتينوبي النتيجة في الشوط الثاني خلال 4 دقائق.

تسديدة من دريس ميرتينز ارتطمت بيد المدافع احتسبها الحكم ركلة جزاء عقب مطالعة تقنية الفيديو.

سجل لورينزو إينسيني هدف التعادل في الدقيقة 50 من علامة الجزاء والخامس له هذا الموسم.

video:1

وبعد 4 دقائق سجل الإسباني فابيان رويز هدفا رائعا في أقصى الزاوية اليمنى من على حدود منطقة الجزاء.

جاتوزو خرج بالنقاط الثلاثة وضمن عدم غياب أحد نجومه قبل مواجهة برشلونة المرتقبة في دوري أبطال أوروبا باستثناء السنغالي كاليدو كوليبالي.

ولا يتفوق أي فريق على نابولي في حصد النقاط عندما يتأخر الفريق في النتيجة خارج قواعده، إذ حصد نابولي 10 نقاط أكثر من أي فريق آخر في الدوريات الخمس الكبرى.

الفوز رفع رصيد نابولي إلى 36 نقطة ارتقى بها للمركز السادس، بينما يعاني بريشيا في المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة.

اقرأ أيضا:

هالاند يحمل رقما قياسيا في القفز عام 2006

ميدو: الجنايني يقود ثورة في الكرة المصرية

ويليان.. حياتي كتاب مفتوح

من بينهم مدرب الزمالك السابق.. أكبر المدربين عمرا في العالم

تقرير: الترجي يقترب من استعادة خدمات لاعبه الجديد