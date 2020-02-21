في مباراة أخطاء نوير.. ثنائية ليفا تقود بايرن للفوز أمام بادربورن العنيد

حافظ بايرن ميونيخ على صدارته للدوري الألماني بفوز عصيب على ملعب أليانزا أرينا بنتيجة 3-2 على باردبورن متذيل جدول الترتيب.

البافاريون هم من وضعوا أنفسهم في مأزق خلال المباراة عندما تركوا الفرصة للضيوف في العودة مرتين خلال اللقاء منها هدف من خطأ فادح للحارس مانويل نوير في الشوط الأول.

ثنائية البولندي روبرت ليفاندوفسكي جعلته في المركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الألماني تسجيلا للأهداف على أرض فريقه برصيد 136 هدفا.

ويتفوق في الصدارة الهداف التاريخي الألماني جيرد مولر برصيد 250 هدفا.

كما عادل توماس مولر رصيد مشاركات فيليب لام برصيد 517 مباراة بقميص البافاري في جميع المسابقات في المركز السابع في تاريخ النادي منذ التأهل للدوري الألماني عام 1965.

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وضمن بايرن الصدارة برصيد 49 نقطة موسعا الفارق مع ريد بول لايبزيج إلى 4 نقاط.

فيما ظل بادربورن متذيلا لجدول الترتيب برصيد 16 نقطة ويفصله عن الخروج من مثلث الهبوط 6 نقاط.

وصف المباراة

سيرجي جنابري تقدم بهدف في الدقيقة 25 بتسديدة أرضية على يسار الحارس من داخل منطقة الجزاء مستفيدا من أخطاء دفاع الخصم في التمركز.

وبخطأ من مانويل نوير انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق، هدف سكن شباكه قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

قائد منتخب ألمانيا غادر مرماه في عادة أزلية، لكنه عجز عن السيطرة على الكرة، ليختطفها منه دينيس سربيني، ويخدع خط دفاع بايرن ميونيخ بالكامل، ويسجل في الشباك الفارغة.

هانز فيليك أجرى تغييرين في الشوط الثاني في دقيقة واحدة إذ أشرك الفرنسي كينجسلي كومان وتوماس مولر بدلا من الإسباني ألفارو أودريزولا والبرازيلي فيليب كوتينيو في الدقيقة 63.

ليفا سجل هدف بايرن الثاني في الدقيقة 70 بعد عرضية من جنابري فلم يجد صعوبة في إيداعها الشباك من داخل منطقة الجزاء.

رد الضيوف جاء سريعا عن طريق البديل سيفن ميشيل بعد 5 دقائق من هدف البولندي، تسديدة ارتدت من يد نوير أودعها في الشباك بسهولة.

اللاعب حل بديلا في الدقيقة 53، حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 61 ومن ثم سجل هدفا في الدقيقة 75.

وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء سجل ليفا هدفا ثالثا في محاكاة للهدف الثاني ومن عرضية معتادة من جنابري حاصدا الـ 3 نقاط.

ثنائية رفعت رصيده إلى 25 هدفا بفارق 5 أهداف عن منافسه تيمو فيرنر مهاجم ريد بول لايبزيج في صراع صدارة هدافي الدوري الألماني.

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