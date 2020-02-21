راحة سلبية لـ الزمالك.. ومعسكر حال إقامة القمة في موعدها

أعطى الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون فريقه راحة سلبية من المران غدا السبت بعد العودة إلى مصر عقب الفوز بالسوبر المصري.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه عقب الفوز على الأهلي في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

ومن المقرر أن يعود الزمالك لخوض تدريباته اليومية بشكل اعتيادي بداية من الأحد المقبل.

وقرر الجهاز الفني للزمالك أن يدخل في معسكر مغلق حال إقامة قمة الدوري أمام الأهلي في موعدها الإثنين المقبل.

أما حال تأجيل القمة فسيتم إلغاء المعسكر.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بالزمالك يوم الإثنين المقبل في لقاء مؤجل من رابع جولات الدوري المصري.

ويطالب الزمالك عبر رئيسه مرتضى منصور بتأجيل اللقاء قبل مواجهة الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في الـ28 من شهر فبراير الجاري.

فيما أكد عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة أن القمة ستقام في موعدها في استاد القاهرة بعد الحصول على الموافقات الأمنية.















































اقرأ أيضا:

هالاند يحمل رقما قياسيا في القفز عام 2006

ميدو: الجنايني يقود ثورة في الكرة المصرية

ويليان.. حياتي كتاب مفتوح

من بينهم مدرب الزمالك السابق.. أكبر المدربين عمرا في العالم

تقرير: الترجي يقترب من استعادة خدمات لاعبه الجديد