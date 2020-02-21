راحة سلبية لـ الزمالك.. ومعسكر حال إقامة القمة في موعدها

الجمعة، 21 فبراير 2020 - 22:55

كتب : أحمد شوقي صلاح

احتفالات الزمالك بالفوز بالسوبر المصري

أعطى الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون فريقه راحة سلبية من المران غدا السبت بعد العودة إلى مصر عقب الفوز بالسوبر المصري.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه عقب الفوز على الأهلي في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

ومن المقرر أن يعود الزمالك لخوض تدريباته اليومية بشكل اعتيادي بداية من الأحد المقبل.

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وقرر الجهاز الفني للزمالك أن يدخل في معسكر مغلق حال إقامة قمة الدوري أمام الأهلي في موعدها الإثنين المقبل.

أما حال تأجيل القمة فسيتم إلغاء المعسكر.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي بالزمالك يوم الإثنين المقبل في لقاء مؤجل من رابع جولات الدوري المصري.

ويطالب الزمالك عبر رئيسه مرتضى منصور بتأجيل اللقاء قبل مواجهة الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في الـ28 من شهر فبراير الجاري.

فيما أكد عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة أن القمة ستقام في موعدها في استاد القاهرة بعد الحصول على الموافقات الأمنية.

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