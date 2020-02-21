خطأ محرج من نوير يتسبب في هدف كوميدي بشباك بايرن

الجمعة، 21 فبراير 2020 - 22:28

كتب : FilGoal

نوير - بايرن ميونيخ - بادربورن

شهدت مباراة بايرن ميونيخ وبادربورن في افتتاح الجولة 23 من الدوري الألماني، هدفا كوميديا بعد خطأ قاتل من مانويل نوير.

قائد منتخب ألمانيا غادر مرماه في عادة أزلية، لكنه عجز عن السيطرة على الكرة، ليختطفها منه دينيس سربيني، ويخدع خط دفاع بايرن ميونيخ بالكامل، ويسجل في الشباك الفارغة.

أخبار متعلقة
كيكر: بايرن يجدد اهتمامه بـ ساني بايرن ميونيخ ينتزع صدارة الدوري برباعية في كولن صن: بايرن يجهز عرضا بـ75 مليون جنيه إسترليني لضم فيرمينو الضربة القاضية تغيب عن بايرن ولايبزج في قمة الفرص الضائعة

ليتعادل بادربورن قبل دقيقة على نهاية الشوط الأول، بعد أن تقدّم سيرجي جنابري لـ بايرن في الدقيقة 25.

ويحتل بادربورن المركز الأخير في الدوري الألماني برصيد 16 نقطة.

اقرأ أيضا:

هالاند يحمل رقما قياسيا في القفز عام 2006

ميدو: الجنايني يقود ثورة في الكرة المصرية

ويليان.. حياتي كتاب مفتوح

من بينهم مدرب الزمالك السابق.. أكبر المدربين عمرا في العالم

تقرير: الترجي يقترب من استعادة خدمات لاعبه الجديد

بايرن ميونيخ بادربورن الدوري الألماني
نرشح لكم
أخر الأخبار
في مباراة أخطاء نوير.. ثنائية ليفا تقود بايرن للفوز أمام بادربورن العنيد 7 دقيقة | أوروبا
مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: عقوبات السوبر ستكون استنادا على مقاطع الفيديو 13 دقيقة | مصر
تقرير تركي: وضع لاعب بيشكتاش في الحجر الصحي 29 دقيقة | أوروبا
مهدي سليمان لـ في الجول: أنتظر انضمامي للمنتخب.. هدفي حصد لقبين مع بيراميدز 31 دقيقة | مصر
ميرابيلي لـ مالديني: اللاعبون العظماء لا يصبحون مديرين كبار 50 دقيقة | أوروبا
راحة سلبية لـ الزمالك.. ومعسكر حال إقامة القمة في موعدها 51 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر 2 رسائل نارية من مرتضى منصور.. ضد كهربا والجنايني وعبد الحفيظ 3 السوبر ينتهي بشجار عنيف بين لاعبي الأهلي والزمالك 4 مؤتمر فايلر: جيرالدو لم يستحق التبديل.. كهربا طُرد وأرفض تأجيل القمة
قد ينال إعجابك