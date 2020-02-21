خطأ محرج من نوير يتسبب في هدف كوميدي بشباك بايرن

شهدت مباراة بايرن ميونيخ وبادربورن في افتتاح الجولة 23 من الدوري الألماني، هدفا كوميديا بعد خطأ قاتل من مانويل نوير.

قائد منتخب ألمانيا غادر مرماه في عادة أزلية، لكنه عجز عن السيطرة على الكرة، ليختطفها منه دينيس سربيني، ويخدع خط دفاع بايرن ميونيخ بالكامل، ويسجل في الشباك الفارغة.

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ليتعادل بادربورن قبل دقيقة على نهاية الشوط الأول، بعد أن تقدّم سيرجي جنابري لـ بايرن في الدقيقة 25.

ويحتل بادربورن المركز الأخير في الدوري الألماني برصيد 16 نقطة.

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