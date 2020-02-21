خطأ محرج من نوير يتسبب في هدف كوميدي بشباك بايرن
الجمعة، 21 فبراير 2020 - 22:28
كتب : FilGoal
شهدت مباراة بايرن ميونيخ وبادربورن في افتتاح الجولة 23 من الدوري الألماني، هدفا كوميديا بعد خطأ قاتل من مانويل نوير.
مانويل نوير
النادي : بايرن ميونيخ
قائد منتخب ألمانيا غادر مرماه في عادة أزلية، لكنه عجز عن السيطرة على الكرة، ليختطفها منه دينيس سربيني، ويخدع خط دفاع بايرن ميونيخ بالكامل، ويسجل في الشباك الفارغة.
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ليتعادل بادربورن قبل دقيقة على نهاية الشوط الأول، بعد أن تقدّم سيرجي جنابري لـ بايرن في الدقيقة 25.
ويحتل بادربورن المركز الأخير في الدوري الألماني برصيد 16 نقطة.
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