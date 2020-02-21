في الدرجة الثانية – استقالة مجدي طلبة من تدريب الحمام

وافق مجلس إدارة نادي الحمام على قبول استقالة مجدي طلبة من تدريب الفريق.

ويحتل نادي الحمام المركز التاسع في مجموعة بحري في الدرجة الثانية برصيد 17 نقطة من 15 مباراة.

وتقدم مجدي طلبة باستقالته "نظرا لرغبته في التغيير الفني بسبب عدم التوفيق في المباريات"، وفقا لما صرح به نور رسلان نائب رئيس النادي لـFilGoal.com.

وحقق الحمام مع مجدي طلبة 13 نقطة في 9 مباريات، ليقرر الرحيل.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس إدارة الحمام اجتماعا يوم السبت لتحديد المدرب الجديد.

وسيتولى سمير سعد مسؤولية تدريب الحمام بشكل مؤقت، وقد يستقر المجلس على استمراره لنهاية الموسم.

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