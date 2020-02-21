بارتوميو تحت النار.. تقارير: أعضاء في إدارة برشلونة يطالبون باستقالة الرئيس

يبدو أن نهاية جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة قد اقتربت، مع تزايد الأصوات المطالبة باستقالته.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من برشلونة ذكرت أن بعض أفراد مجلس إدارة برشلونة طالبوا بارتوميو بالاستقالة.

وذكرت الصحيفة أن إمكانية الدعوة لانتخابات مبكرة قائمة للغاية، أمر سيتم حسمه في اجتماع الخميس المقبل.

فيما تم إيقاف جاومي ماسفيرير عن عمله، لحين حسم مصيره في اجتماع الخميس المقبل، وفقا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية.

ماسفيرير يشغل منصب مدير مكتب بارتوميو، ويعتبر مسؤولا عن فضيحة مواقع التواصل الاجتماعي التي طالت برشلونة في الأيام الماضية.

أما "راديو كتالونيا" فأفاد أن بعض أعضاء مجلس الإدارة يفكرون جديا في الاستقالة، ويدعون بارتوميو إلى الاستقالة بدوره.

ماذا حدث

إدارة برشلونة عيّنت شركة لتكريس آلاف من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية لها وحماية صورة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي ومجلس إدارته، وذلك وفقا لتقرير نشرته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية.

وقال التقرير إن برشلونة عين شركة I3Ventures.sl التي قامت بتكريس آلاف الحسابات والتي اتفق الطرفان على أن تكون "غير رسمية" وفقا للتقرير لحماية صورة مجلس الإدارة بالكامل، وتقوم تلك الحسابات بمهاجمة الأشخاص من المناطق المختلفة لحماية إدارة برشلونة من الانتقادات.

ولم يتوقف عمل الحسابات عند هذا الحد، بل أيضا هاجمت عددا من اللاعبين الحاليين في برشلونة أبرزهم ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه وأيضا لاعبين سابقين مثل تشافي هيرنانديز وكارليس بويول وجوسيب جوارديولا.

هجوم تلك الحسابات اتجه أيضا للهجوم ضد شخصيات إدارية وآخرين عملوا مع النادي أو حسبوا عليه، مثل فيكتور فونت وخوان لابورتا وخوامي روريس.

ونشرت الإذاعة الإسبانية التقرير مدعما بالصور على موقعها الرسمي، موضحة أن الهجوم تم على حسابات اللاعبين والإداريين السابقين أو بشكل مستقل.

وحصلت "سير" على تقريرين أعدتهما الشركة، أحدهما يحلل تطور تلك الحسابات، والآخر تقرير مفصل ضد فيكتور فونت المرشح لرئاسة برشلونة خلال الانتخابات القادمة.

وصرفت إدارة برشلونة الحالية مبلغ يقارب المليون يورو على عقدها مع الشركة، وقسمت الدفعات المالية على 6 مبالغ تدفع لأقسام مختلفة في الشركة.

ومن جهة النادي وفقا للتقرير، فقد اعترف بتوظيف خدمات الشركة لكنه أكد على أنه طالب الشركة بنشر رسائل إيجابية وليس مسؤولا عما نشرت أو طريقتها، وقالت مصادر في برشلونة إنهم لا يحبون الدلالات التي اتخذتها بعض المنشورات.

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