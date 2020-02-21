أليجري: لا فريق مٌفضل لتحقيق دوري الأبطال.. ورونالدو بمفرده ليس أقوى من يوفي

لا يرى ماسيميليانو أليجري المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس أي فريق مُفضل عن غيره من أجل تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا انطلق يوم الثلاثاء الماضي، وسيستمر حتى الـ 18 من شهر مارس المقبل.

وقال أليجري: "هذا الموسم، لا أرى أي فريق مُفضل لتحقيق دوري أبطال أوروبا".

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة فوتبول إيطاليا "لا يوجد أي فريق مثل ريال مدريد منذ 3 سنوات، ولذلك ليس هناك أي فريق مفضل هذا العام".

وتطرق أليجري للحديث عن كريستيانو رونالدو، قائلا: "عقلية رونالدو لا تُصدق".

وأوضح "رونالدو حقق جائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، ويمتلك العديد من المال ورغم ذلك يحدد أهدافا جديدة كل عام".

وتابع "لتنتصر عليك أن تكون قادرا على التضيحة والعمل، ولكن رغم ذلك رونالدو بمفرده ليس أقوى من يوفنتوس".

وعن اقترابه أكثر من مرة من حصد لقب دوري الأبطال مع يوفنتوس، ويرى أليجري "أنت تحتاج للحظ من أجل تحقيق دوري أبطال أوروبا، وكذلك يجب عليك أن تضع حجر الأساس من أجل الوصول إلى القمة في اللحظات المهمة".

وأجاب أليجري على سؤال (متى تعود لـ التدريب؟) قائلا: "في الوقت الحالي أستمتع بوقتي مع عائلتي".

وأتم "أتمنى في يونيو المقبل التواجد مع فريق جديد. لننتظر ونرى ما سيحدث".

أليجري البالغ 52 عاما حصد 13 لقبا بقميصي ميلان ويوفنتوس على المستوى المحلي في إيطاليا.

الإيطالي ارتبط بالعودة لتدريب ميلان من جديد بدءا من الموسم المقبل خلفا لـ ستيفانو بيولي لبداية مشروع جديد.

فيما أشارت بعض التقارير برغبة يوفنتوس إعادة أليجري لتدريب الفريق مجددا بعد تولي ماوريسيو ساري تدريب السيدة العجوز.

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