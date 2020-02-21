أس: على طريقة برشلونة.. فالنسيا يعوض لاعبه المصاب بمدافع ريال مدريد

يقترب نادي فالنسيا من السير على خطى برشلونة، ليتعاقد مع لاعب خارج فترة القيد المعتادة.

فالنسيا يعاني من إصابة مدافعه إزيكييل جاراي بقطع في الرباط الصليبي، مما يبعده عن الملاعب لأكثر من 5 أشهر، ومن المنتظَر أن يفتح هذا الباب لإدارة الخفافيش حتى توقّع مع لاعب بديل من داخل إسبانيا.

برشلونة أقدّم على هذه الخطوة بالفعل بعد إصابة عثمان ديمبيلي، وانتدب مارتن برايثوايت من ليجانيس أمس الخميس.

وتسمح قوانين الرابطة الإسبانية للأندية التي يتعرض أحد لاعبيها لإصابة طويلة، بانتداب لاعب آخر من داخل إسبانيا.

ويتبقى أمام فالنسيا حتى يوم 28 فبراير الجاري للتقدم بطلب للرابطة الإسبانية، وحال موافقة الرابطة، سيكون أمام فالنسيا مهلة 15 يوما لإتمام الصفقة.

فريق الخفافيش يعاني من قائمة إصابات طويلة، وازداد وضع المدرب ألبيرت سيلاديس صعوبة بإصابة جابرييل باوليستا وابتعاده لعدة أسابيع.

ليكون سيلاديس مجبرا على إشراك الثنائي مختار دياكابي، وإلياكيم مانجالا فقط في قلب الدفاع دون توفر أي خيارات أخرى.

صحيفة "أس" الإسبانية تحدثت عن صفقة ثلاثية قريبة من الحدوث، تجمع فالنسيا بـ ريال مدريد، وبلد الوليد.

المدافع المنشود هو خافيير سانشيز مدافع ريال مدريد المعار إلى بلد الوليد منذ مطلع الموسم الجاري.

اللاعب صاحب الـ 22 عاما، لم يشارك في أي مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم مع بلد الوليد، واكتفى بلعب مباراة يتيمة في كأس ملك إسبانيا.

ولذا ترحّب إدارة ريال مدريد بفسخ إعارته، وتحويله إلى فالنسيا لما تبقى من الموسم حتى يحصل على دقائق لعب.

من جانبه، لن يمانع رونالدو نازاريو مالك بلد الوليد في الاستغناء عن سانشيز الذي لا يشارك، ليعود إلى فريقه الأصلي، وفقا للصحيفة المدريدية.

الصحيفة أوضحت أن إدارتي فالنسيا وريال مدريد يمتلكان رؤية مستقبلية مختلفة بشأن اللاعب، إذ يرغب الخفافيش في وضع بند أحقية شراء بنهاية الموسم في عقده.

فيما يتمسك ريال مدريد باللاعب ويفضّل أن تتم الصفقة بنظام الإعارة دون بند أحقية الشراء.

وظهر سانشيز مع الفريق الأول لـ ريال مدريد في الموسم الماضي تحت قيادة سانتياجو سولاري، وشارك في 5 مباريات.

خيار آخر

وفي نفس السياق، ذكرت صحيفة "سوبر ديبورتي" المقرّبة من فالنسيا، أن سيزار سانشيز المدير الرياضي للنادي تحدّث إلى مسؤولي جيرونا لبحث إمكانية شراء خوانبي.

قلب الدفاع الإسباني يمتلك شرطا جزائيا في عقده مع جيرونا يبلغ 6 ملايين ونصف المليون يورو، وهو مبلغ معقول لـ فالنسيا الذ تقيّده قوانين اللعب المالي النظيف.

ويمتلك خوانبي (28 عاما) خبرة سابقة في الدوري الإسباني الذي خاض فيه 68 مباراة مع جيرونا قبل هبوط الفريق بنهاية الموسم الماضي.

ويحتل فالنسيا المركز السابع في الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، وتعرض لهزيمة قاسية بنتيجة 1-4 على أرض أتالانتا الإيطالي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

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