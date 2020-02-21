سكاي: تأجيل 42 مباراة في إيطاليا بسبب فيروس كورونا

أٌجلت 42 مباراة في درجات الهواة في إيطاليا من أصل 502 في الأسبوع الجاري بجميع المسابقات بسبب فيروس كورونا.

ووفقا لشبكة "سكاي" الإيطالية تمتلك الأندية فرصة لطلب تأجيل المباريات حتى الثانية عشر ظهر الغد السبت.

المباريات تأجلت في أكثر من دوري مختلف بدءا من فئتي السيدات والشباب.

الأمر لم يتوقف عند كرة القدم بل قرر الاتحاد الإيطالي للكرة الطائرة تعليق إقامة بعض مباريات الدوري الدرجة الثانية للرجال والسيدات.

وأعلنت إيطاليا بشكل مفاجئ إصابة 10 حالات بفيروس كورونا أغلبها في إقليم لومبارديا الذي يضم مدينتي ميلانو وبيرجامو.

موسم الدوري الصيني (مصدر الفيروس) يبدأ يوم 22 فبراير لكن تم تأجيله إلى شهر أبريل، كما تم تأجيل مباريات الأندية الصينية على ملعبها في دوري أبطال آسيا.

تسبب انتشار الفيروس في تأجيل بطولة العالم لرياضات الصالات والجائزة الكبرى في فورمولا وان لن تقام في شنجهاي في أبريل، وكأس العالم لسباق التزلج ألغيت وبطولة فيد للتنس ستقام في مكان آخر وأكثر.

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