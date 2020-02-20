ليجانيس: القوانين ظلمتنا.. ولكن لا نحمل ضغينة لـ برشلونة

تأسف مارتين أورتيجا المدير العام لـ ليجانيس لخسارة لاعبه مارتن برايثوايت الذي انتقل إلى برشلونة بعد تفعيل الشرط الجزائي.

برشلونة تعاقد مع المهاجم الدنماركي مقابل 18 مليون يورو، بعد أن سمحت له رابطة الدوري الإسباني بانتداب صفقة تعويضا لـ عثمان ديمبيلي الذي تغيّبه الإصابة لمدة طويلة.

وصرّح أورتيجا في مؤتمر صحفي: "وجدنا أنفسنا في موقف صعب للغاية، لا نستطيع فهم هذه القواعد، أن يعاني فريق من إصابة أحد لاعبيه لمدة طويلة، فيقوم بنقل معاناته إلى فريق آخر، لا نفهم هذه القاعدة".

وأضاف: "قد نتفهم هذه القاعدة لو اشترطت أن تتم عملية البيع باتفاق مشترك بين الناديين، ولكن القواعد الحالية تضر بتكافؤ الفرص".

وأكمل منتقدا النظام: "نؤمن أنها قاعدة غير عادلة، وبرشلونة استفاد منها. الطرف المتضرر هو ليجانيس".

وواصل: "برشلونة تصرّف بشكل صحيح وفقا للقواعد، أخبرونا بنية تفعيل الشرط الجزائي يوم الإثنين الماضي، لا نحمل ضغينة لهم".

وأتم مشيدا بـ برايثوايت: "اللاعب كان محترما للغاية وتحلى بالاحترافية. يوم أمس تدرب بشكل قوي وغامر أن يتعرض لإصابة. نود أن نشكره، مستواه الرياضي كان مذهلا".

ويقبع ليجانيس في المركز 19 برصيد 19 نقطة، ولم يسجل أكثر من 18 هدفا، منها 6 بتوقيع المهاجم الدنماركي.

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