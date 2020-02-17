انتهت - تشيلسي (0) - (2) مانشستر يونايتد

الإثنين، 17 فبراير 2020 - 21:40

كتب : FilGoal

تشيلسي - مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي ومانشستر يونايتد التي تقام في ملعب ستامفورد بريدج في إطار الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

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انتهت

ق78: إلغاء الهدف بداعي التسلل على جيرو.

ق77: جووووووووول جيرو يسجل الهدف الأول لتشيلسي.

ق66: جووووووووول الهدف الثاني ليونايتد برأسية قوية من ماجواير.

ق64: يا رباااه.. القائم يحرم برونو فيرنانديز من أول أهدافه مع يونايتد.

ق57: جوووول زوما يسجل التعادل؟ لا الفيديو يلغي الهدف بسبب دفعة من أزبليكويتا لبراندون ويليامز.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدف دون رد.

ق45: جووووووول مارسيال يسجل الهدف الأول ليونايتد برأسية رائعة بعد عرضية قادمة من بيساكا.

ق37: تسديدة من مارسيال تذهب لخارج الملعب.

ق36: ويليان يحصل على إنذار بسبب تمثيله للحصول على ركلة جزاء.

ق10: إصابة كانتي وخروجه لعدم قدرته على إكمال المباراة ومشاركة ماسون ماونت.

ق6: التهديد الأول في المباراة بتسديدة زاحفة قوية من ريس جيمس مرت بجوار مرمى يونايتد بقليل.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد تشيلسي
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