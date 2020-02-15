كوكا يتلألأ في سماء اليونان.. سجل للمرة الثالثة وقاد أولمبياكوس لصدارة الدوري

واصل محترفنا المصري أحمد حسن "كوكا" التألق في الدوري اليوناني، بعدما سجل للمرة الثالثة على التوالي مع أولمبياكوس.

أولمبياكوس انتصر على بانيونيوس برباعية مقابل لا شيء في الجولة الـ 24 من دوري السوبر اليوناني.

كوكا شارك أساسيا قبل أن يسجل الهدف الأول لـ أولمبياكوس وهدفه الشخصي الثالث على التوالي.

واستغل كوكا كرة رائعة من ماثيو فالبوينا داخل منطقة الجزاء قبل أن يستلم الكرة ويطلق تسديدة قوية في الشباك.

هدف أول لـ أولمبياكوس في الدقيقة الثالثة من مواجهة بانيونيوس.

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المتألق المغربي الآخر في اليونان، يوسف العربي سجل ثنائية في شباك بانيونيوس في الدقيقة السادسة والدقيقة 24.

بينما سجل كونستانتينوس فورتونيس في الدقيقة التاسعة لصالح أولمبياكوس.

4 أهداف في 24 دقيقة فقط كتبت اكتساح أولمبياكوس أمام بانيونيوس.

ووصل أولمبياكوس لصدارة الدوري اليوناني برصيد 60 نقطة، بينما تجمد رصيد بانيونيوس عند النقطة 16 في المركز قبل الأخير.

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