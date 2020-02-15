في مباراة أسطورية.. باريس سان جيرمان يفرط في عودته المستحيلة أمام أميان

السبت، 15 فبراير 2020 - 20:48

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان

مباراة مجنونة شهدها ملعب لا ليكورني، وأسفرت عن تعادل باريس سان جيرمان أمام مضيفه أميان بنتيجة 4-4، في الجولة 25 من الدوري الفرنسي.

سيرو جيراسي سجل هدفين لـ أميان، فيما سجل جايل كاكوتا، وفوسيني دياباتي الهدفين الآخرين.

أما باريس سان جيرمان، فسجل له أندر هيريرا، والشاب نيانزو كواسي (مرتين)، وماورو إيكاردي.

أخبار متعلقة
ضربة جديدة لـ برشلونة.. راديو كتالونيا: ألبا يغيب عن الكلاسيكو وصدام نابولي المعركة تستمر في مؤتمر سيتيين: خيتافي ارتكب 29 مخالفة وتحصلنا على إنذارات أكثر في معركة عقائدية شرسة.. برشلونة يتجاوز خيتافي بصعوبة بالغة توخيل: نيمار جاهز لمواجهة دورتموند.. متأكد أنه سيساعدنا

ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 62 نقطة في المركز الأول، ويرفع أميان رصيده إلى 21 نقطة في المركز 19 –قبل الأخير-.

المباراة المجنونة شهدت تأخر باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يحقق عودة مستحيلة بتسجيل 4 أهداف متتالية.

إلا أن عودة باريس سان جيرمان لم تكتمل، فتعادل أفراد أميان في الثواني الأخيرة من المباراة.

وغاب الثنائي كيليان مبابي ونيمار جونيور عن تشكيل باريس سان جيرمان في المباراة.

جيراسي تقدّم لـ أميان في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة كاكوتا.

كاكوتا عاد وسجل بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 29 بعد تمريرة دياباتي.

ليرد كاكوتا –نجم الشوط الأول- الدين إلى دياباتي سريعا، ويهديه كرة الهدف الثالث في الدقيقة 40.

لكن هيريرا سجل هدف تقليص الفارق في الوقت المناسب مباشرة قبل العودة لغرف خلع الملابس.

بين الشوطين أجرى توماس توخيل تغييرين بخروج تياجو سيلفا، وإدريسا جوي، وأقحم ماركينيوس، وماركو فيراتي.

في الشوط الثاني خطف المدافع الشاب كواسي الأضواء، وسجل هدفين رأسيين متتاليين لـ سان جيرمان في الدقيقتين 60، و65.

ليصير كواسي (17 عاما و253 يوما) ثاني أصغر لاعب يسجل ثنائية لـ سان جيرمان في الدوري الفرنسي على الإطلاق.

إذ لا يسبقه سوى ليونيل جوستيير أمام نيم عام 1976 بعمر الـ17 عاما و221 يوما.

الانتفاضة الرائعة اكتملت في الدقيقة 74 عندما سجل إيكاردي الرابع بعد عرضية رائعة من خوان بيرنات.

إلا أن جيراسي اختتم المباراة المجنونة بهدف في الوقت بدل الضائع تماما كما بدأها بهدف مبكر.

مباراة الموسم في فرنسا.

طالع أيضا:

توقع دوري أبطال أوروبا واربح موبايل سامسونج

من هو بينتو الذي عاقب سيتي وكشف اتهام رونالدو بالاغتصاب

مورينيو ينتقد مواجهته لفيلا يوم الأحد

انقطاع الأضواء يمنح فريقا التعادل في دوري كولومبيا

4 معلقين لقمة السوبر بين الأهلي والزمالك

باريس سان جيرمان أميان الدوري الفرنسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مرتضى: الجنايني لم يستقبل بعثة الزمالك مثل الأهلي.. وهذا سبب "خدعة" السوبر الإفريقي 49 دقيقة | مصر
تعرف على حكمي مواجهتي الزمالك والترجي.. رضوان جيد وظهور جزائري نادر ساعة | إفريقيا
تلوث الهواء يؤجل مباراة في الدوري الإسباني ساعة | أوروبا
أهداف السبت الكروي - ماني ينقذ ليفربول.. والشباك تهتز 8 مرات في مباراة سان جيرمان وأميان ساعة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الأحد 16-2-2020 والقنوات الناقلة - الإسماعيلي يتحدى الرجاء.. وريال مدريد لتجنب المفاجأة ساعة | مصر
أتالانتا يتوعّد فالنسيا بفوز مثير على روما 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى: الأهلي اختلق المشاكل وعليهم بتغيير موعد لقاء صن داونز.. ولماذا العند بشأن القمة؟ 2 حسام حسن لـ في الجول: الأهلي بيتي ومواعيد التدريبات كانت سبب ابتعادي عن زيارته 3 بالأرقام.. فايلر يتفوق على كل مدربي الأهلي وأولهم جوزيه 4 المصري في خطاب لاتحاد الكرة: لن نخوض لقاء الأهلي حال مخالفة ذلك الشرط
قد ينال إعجابك