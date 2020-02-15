في مباراة أسطورية.. باريس سان جيرمان يفرط في عودته المستحيلة أمام أميان

مباراة مجنونة شهدها ملعب لا ليكورني، وأسفرت عن تعادل باريس سان جيرمان أمام مضيفه أميان بنتيجة 4-4، في الجولة 25 من الدوري الفرنسي.

سيرو جيراسي سجل هدفين لـ أميان، فيما سجل جايل كاكوتا، وفوسيني دياباتي الهدفين الآخرين.

أما باريس سان جيرمان، فسجل له أندر هيريرا، والشاب نيانزو كواسي (مرتين)، وماورو إيكاردي.

ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 62 نقطة في المركز الأول، ويرفع أميان رصيده إلى 21 نقطة في المركز 19 –قبل الأخير-.

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المباراة المجنونة شهدت تأخر باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قبل أن يحقق عودة مستحيلة بتسجيل 4 أهداف متتالية.

إلا أن عودة باريس سان جيرمان لم تكتمل، فتعادل أفراد أميان في الثواني الأخيرة من المباراة.

وغاب الثنائي كيليان مبابي ونيمار جونيور عن تشكيل باريس سان جيرمان في المباراة.

جيراسي تقدّم لـ أميان في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة كاكوتا.

كاكوتا عاد وسجل بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 29 بعد تمريرة دياباتي.

ليرد كاكوتا –نجم الشوط الأول- الدين إلى دياباتي سريعا، ويهديه كرة الهدف الثالث في الدقيقة 40.

لكن هيريرا سجل هدف تقليص الفارق في الوقت المناسب مباشرة قبل العودة لغرف خلع الملابس.

بين الشوطين أجرى توماس توخيل تغييرين بخروج تياجو سيلفا، وإدريسا جوي، وأقحم ماركينيوس، وماركو فيراتي.

في الشوط الثاني خطف المدافع الشاب كواسي الأضواء، وسجل هدفين رأسيين متتاليين لـ سان جيرمان في الدقيقتين 60، و65.

ليصير كواسي (17 عاما و253 يوما) ثاني أصغر لاعب يسجل ثنائية لـ سان جيرمان في الدوري الفرنسي على الإطلاق.

إذ لا يسبقه سوى ليونيل جوستيير أمام نيم عام 1976 بعمر الـ17 عاما و221 يوما.

الانتفاضة الرائعة اكتملت في الدقيقة 74 عندما سجل إيكاردي الرابع بعد عرضية رائعة من خوان بيرنات.

إلا أن جيراسي اختتم المباراة المجنونة بهدف في الوقت بدل الضائع تماما كما بدأها بهدف مبكر.

مباراة الموسم في فرنسا.

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