ضربة جديدة لـ برشلونة.. راديو كتالونيا: ألبا يغيب عن الكلاسيكو وصدام نابولي

تلقى برشلونة ضربة قوية، بإصابة لاعبه جوردي ألبا قبل شهر يحمل الكثير من المواجهات الهامة.

الظهير الدولي الإسباني غادر مصابا بعد 22 دقيقة من مباراة فريقه أمام خيتافي في الجولة 24 من الدوري الإسباني اليوم السبت.

وأعلن برشلونة في بيان أن ألبا تعرض لإصابة في العضلة الضامة للساق اليمنى.

لتذكر إذاعة "راديو كتالونيا" المقربة من برشلونة، أن ألبا سيبتعد عن الملاعب لـ3 أسابيع جراء تلك الإصابة.

هذا يعني غياب ألبا عن مواجهة إيبار، ونابولي، وريال مدريد، وريال سوسيداد.

وشارك الشاب جونيور فيربو بدلا من ألبا، ونجح في صناعة الهدف الثاني الذي سجله سيرجي روبيرتو في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 2-1.



































أنطوان جريزمان، وسيرجي روبيرتو سجلا هدفي برشلونة في الشوط الأول. فيما سجل آنخل رودريجيز هدف خيتافي الوحيد في الشوط الثاني.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ريال مدريد المتصدر. ويتجمّد رصيد خيتافي عند 42 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد الرابع.

خيتافي حضر إلى كامب نو في المركز الثالث للدوري الإسباني لأول مرة في تاريخه، بعد أن حقق 4 انتصارات متتالية دون أن تهتز شباكه.

لكنه اصطدم بسجله السيئ على ملعب كامب نو الذي تلقى عليه هزيمته رقم 13 من أصل 17 زيارة، دون تحقيق أي فوز.

خيتافي إجمالا عجز عن الفوز على برشلونة للمباراة رقم 17 على التوالي داخل وخارج ملعبه.

وفي حدث غير اعتيادي، عجز ليو ميسي عن التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري الإسباني، إلا أنه وفّر 6 تمريرات حاسمة لزملائه خلال هذه الفترة، آخرها لـ جريزمان أمام خيتافي.

وحقق برشلونة فوزه رقم 100 على أندية العاصمة مدريد عندما يستقبلها في ملعب كامب نو من أصل 160 مواجهة.

ليست مجرد مباراة في كرة القدم

كانت صراعا عقائديا وليست مجرد مباراة في كرة القدم.

كيكي سيتيين مدرب برشلونة، وخوسيه بوردالاس مدرب خيتافي، عدوان لدودان في عالم الكرة الإسبانية.

سيتيين عاشق الكرة الجميلة، الاستحواذ، التمريرات الكثيرة، اللعب الهجومي، التيكي تاكا، المتأثر بأفكار يوان كرويف.

اصطدم بالطبع بـ بوردالاس، المدرب الدفاعي، فريقه يرتكب الكثير من المخالفات، يلعب بطريقة 4-4-2 مسطحة، أفراده يهدرون الوقت، يعتمدون على الهجمات المرتدة الخاطفة، لا يمررون بدقة.

عقديتان متضادتان في كرة القدم، لم تصطدما للمرة الأولى اليوم السبت، وإنما منذ سنوات طويلة، منذ 2013 في القسم الثاني الإسباني.

فمنذ أن كان سيتيين مدربا لـ لوجو، وبوردالاس في قيادة ألكوركون، خرج سيتيين بتصريحات شرسة هاجم فيها أسلوب لعب نظيره.

سيتيين صرّح بعد هزيمته أمام ألكوركون وقتها: "خسرنا أمام فريق لم يستحق الفوز. أتمنى ألا يصعد ألكوركون لأن مشاهدته أمر مزعج. إنهم لا يلعبون كرة القدم، ولا يسمحون للفرق الأخرى بلعبها، إنهم يعطلون اللعب ويهدرون الوقت".

في العام الماضي وبعد أن خسر سيتيين مجددا أمام بوردالاس، صرّح: "هذا فوز مشين، خيتافي أكثر فريق يرتكب المخالفات، هذه ليست كرة قدم، إنها شيء آخر".

لذا، كانت المباراة المئوية لـ بوردالاس كمدرب لـ خيتافي في الليجا، تحمل في طياتها ما يفوق بكثير النقاط الثلاث وصراع مقاعد المقدمة.

هذا الفوز هو الثالث لـ سيتيين على بوردالاس، في مقابل 6 للرجل الملقب بـ "الروماني"، واكتفى الطرفان بتعادلين اثنين.

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