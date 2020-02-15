المعركة تستمر في مؤتمر سيتيين: خيتافي ارتكب 29 مخالفة وتحصلنا على إنذارات أكثر

هاجم كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، أسلوب لعب خيتافي، بعد مواجهة الفريقين.

برشلونة فاز بصعوبة على خيتافي 2-1 في ملعب كامب نو، بالجولة 24 من الدوري الإسباني.

وصرّح سيتيين في إشارة إلى عنف لاعبي المدرب خوسيه بوردالاس: "خيتافي ارتكب 29 مخالفة، ورغم ذلك انتهت المباراة بحصولنا على بطاقات صفراء أكثر منهم".

وأكمل: "توقعنا أن تكون المباراة معقدة، فقد فاز خيتافي بـ4 مباريات متتالية. أعتقد أننا كنا قادرين على حسب هذه المواجهة منذ الشوط الأول، لكني سعيد لأنه لم يكن فوزا سهلا".

وأضاف: "لدينا لاعبين أصحاب مستويات عالية قادرين على الظهور في المباريات الصعبة، هذا طبيعي".

وتقبّل سيتيين صافرات استهجان كامب نو: "كنا متوترين بعض الشيء في البداية وواجهنا وقتا عصيبا، على كل حال علينا احترام رأي الجمهور".

سيتيين تلقى سؤالا نصه: "هل لُعبت المباراة على مقاعد البدلاء؟" في إشارة إلى عداوته مع بوردالاس مدرب خيتافي.

لتأتي إجابته جامدة: "المباريات تُلعب في الملعب".

وأوضح سيتيين أن ناديه يسعى إلى التعاقد مع مهاجم بشكل اضطراري بعد إصابة عثمان ديمبيلي: "تحدثنا بالفعل عن إمكانية التعاقد مع مهاجم ونعتقد أنها صفقة ستساعدنا. إنه أمر في يد النادي الآن، سنرى إن كانوا سيسمحون لنا بالصفقة أم لا".

وربطت التقارير برشلونة بـ آنخل رودريجيز مهاجم خيتافي الذي سجل هدفا جميلا في مباراة اليوم.

سيتيين قال عن ذلك: "كل لاعبي خيتافي مميزون. ماتا ومولينا سجلا معا 35 هدفا. إنه فريق يمتلك مجموعة هدافين من مستوى مميز".

برشلونة تلقى ضربة قوية بإصابة ظهيره جوردي ألبا، وسيتيين علّق: "لا أعلم طبيعة إصابة ألبا، علينا أن ننتظر الفحوصات".



































أنطوان جريزمان، وسيرجي روبيرتو سجلا هدفي برشلونة في الشوط الأول. فيما سجل آنخل رودريجيز هدف خيتافي الوحيد في الشوط الثاني.

ليرفع برشلونة رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ريال مدريد المتصدر. ويتجمّد رصيد خيتافي عند 42 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن أتليتكو مدريد الرابع.

خيتافي حضر إلى كامب نو في المركز الثالث للدوري الإسباني لأول مرة في تاريخه، بعد أن حقق 4 انتصارات متتالية دون أن تهتز شباكه.

لكنه اصطدم بسجله السيئ على ملعب كامب نو الذي تلقى عليه هزيمته رقم 13 من أصل 17 زيارة، دون تحقيق أي فوز.

خيتافي إجمالا عجز عن الفوز على برشلونة للمباراة رقم 17 على التوالي داخل وخارج ملعبه.

وفي حدث غير اعتيادي، عجز ليو ميسي عن التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري الإسباني، إلا أنه وفّر 6 تمريرات حاسمة لزملائه خلال هذه الفترة، آخرها لـ جريزمان أمام خيتافي.

وحقق برشلونة فوزه رقم 100 على أندية العاصمة مدريد عندما يستقبلها في ملعب كامب نو من أصل 160 مواجهة.

ليست مجرد مباراة في كرة القدم

كانت صراعا عقائديا وليست مجرد مباراة في كرة القدم.

كيكي سيتيين مدرب برشلونة، وخوسيه بوردالاس مدرب خيتافي، عدوان لدودان في عالم الكرة الإسبانية.

سيتيين عاشق الكرة الجميلة، الاستحواذ، التمريرات الكثيرة، اللعب الهجومي، التيكي تاكا، المتأثر بأفكار يوان كرويف.

اصطدم بالطبع بـ بوردالاس، المدرب الدفاعي، فريقه يرتكب الكثير من المخالفات، يلعب بطريقة 4-4-2 مسطحة، أفراده يهدرون الوقت، يعتمدون على الهجمات المرتدة الخاطفة، لا يمررون بدقة.

عقديتان متضادتان في كرة القدم، لم تصطدما للمرة الأولى اليوم السبت، وإنما منذ سنوات طويلة، منذ 2013 في القسم الثاني الإسباني.

فمنذ أن كان سيتيين مدربا لـ لوجو، وبوردالاس في قيادة ألكوركون، خرج سيتيين بتصريحات شرسة هاجم فيها أسلوب لعب نظيره.

سيتيين صرّح بعد هزيمته أمام ألكوركون وقتها: "خسرنا أمام فريق لم يستحق الفوز. أتمنى ألا يصعد ألكوركون لأن مشاهدته أمر مزعج. إنهم لا يلعبون كرة القدم، ولا يسمحون للفرق الأخرى بلعبها، إنهم يعطلون اللعب ويهدرون الوقت".

في العام الماضي وبعد أن خسر سيتيين مجددا أمام بوردالاس، صرّح: "هذا فوز مشين، خيتافي أكثر فريق يرتكب المخالفات، هذه ليست كرة قدم، إنها شيء آخر".

لذا، كانت المباراة المئوية لـ بوردالاس كمدرب لـ خيتافي في الليجا، تحمل في طياتها ما يفوق بكثير النقاط الثلاث وصراع مقاعد المقدمة.

هذا الفوز هو الثالث لـ سيتيين على بوردالاس، في مقابل 6 للرجل الملقب بـ "الروماني"، واكتفى الطرفان بتعادلين اثنين.

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