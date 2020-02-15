مدرب الرجاء: سنعمل على الفوز ذهابا وإيابا ضد الإسماعيلي

السبت، 15 فبراير 2020 - 19:24

كتب : ياسر الشريف

جمال سلامي - الرجاء

تحدى جمال سلامي المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، الإسماعيلي قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الرجاء في السادسة مساءً يوم الأحد في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال مدرب الرجاء: "الإسماعيلي يعد فريقا قويا بكل تأكيد وطموحاته كبيرة في البطولة".

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وأردف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "ولكننا نعمل على الانتصار ذهابا وإيابا أمام الإسماعيلي. نحن فريق كبير ينافس على 3 بطولات".

وأضاف "لدين ثقة كبيرة في قدرة اللاعبين على تعويض الغيابات. نمر بفترة صعبة من إصابات وإخفاقات ونسعى لتصحيح الأخطاء".

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