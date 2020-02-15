جوميز: لمست تعطش لاعبي الإسماعيلي للفوز ضد الرجاء.. نسعى لتفادي أخطاء لقاء الزمالك

يسعى ديديه جوميز المدير الفني لفريق الإسماعيلي تفادي فريقه أخطاء لقاء الزمالك، عند مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الرجاء في السادسة مساءً يوم الأحد في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال جوميز: "مواجهة الرجاء ستكون صعبة للغاية ولكنني أضمن للجميع إننا سنبذل قصار جهدنا".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "كل عناصر الفريق ستتحلى بالروح القتالية والرجولة من أجل الفوز وإسعاد الجماهير".

وتابع "حرصت على دراسة الرجاء جيدا وطالبت اللاعبين بأهمية حسم المباراة من مواجهة الذهاب".

وأكمل حديثه قائلا: "ارتكبنا العديد من الأخطاء في لقاء الزمالك ونسعى لعدم تكرارها. ظهرنا بشكل جيد أمام الزمالك في الشوط الأول ولكننا ارتكبنا العديد من الأخطاء في الشوط الثاني".

وأشار "لمست مدى الحماس والتعطش لدى لاعبي الإسماعيلي لاستعادة طريق الانتصارات".

واستكمل "نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين ولدي ثقة كاملة في البدلاء لتعويض الغيابات الأساسية".

وفي الإطار ذاته، تحدث محمد مجدي حارس مرمى الإسماعيلي عن مواجهة الرجاء، قائلا: "هدفنا مصالحة الجماهير في لقاء الذهاب قبل العودة في المغرب".

وأتم "تعاهدنا على تحقيق هدفنا والوصول لنهائي البطولة وفي النهاية حصد اللقب".

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